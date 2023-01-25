Механизм поставок угля без посредников напрямую с мест добычи разработают для казахстанцев

В Правительстве рассмотрели вопросы обеспечения углем внутреннего рынка, особенно отдаленных населенных пунктов.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам деятельности горно-металлургических компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов Eurasian Resources Group (ТОО «Евразийская группа») в газовой отрасли на территории Казахстана, а также проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы обеспечения углем внутреннего рынка, особенно отдаленных населенных пунктов.

Премьер-министр отметил необходимость проанализировать деятельность региональных операторов по распределению угля и проработать новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников.

Также были обсуждены вопросы создания казахстанскими и узбекскими инвесторами совместного предприятия для осуществления перевозок грузов по железным дорогам двух стран.

В совещании приняли участие руководители министерств финансов, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, нацкомпаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, компании ERG.