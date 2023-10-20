Делегация из Казахстана изучает испанский опыт в борьбе с торговлей людьми

Культура и общество
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Адема Ергали

Казахстанская делегация изучает механизмы борьбы с торговлей людьми в Испании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Межведомственной рабочей группой, разрабатывающей проект Закона “О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан”, изучается законодательство и опыт работы зарубежных стран по борьбе с торговлей людьми.

В этой связи группа депутатов Мажилиса РК, представителей МВД, Минюст, Минтруда находятся с рабочим визитом в Испании.

Изучение казахстанской делегацией механизмов противодействию торговле людьми организовано Международной организацией по миграции и посольством США в Казахстане.

Напомним, что на рассмотрении Мажилиса РК находится проект Закона “О противодействии торговле людьми”, впервые разработанный МВД во исполнение поручения главы государства.

Законопроект направлен на:

− создание правовых основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми;

− приведение в соответствие с международными стандартами некоторых определений;

− определение уполномоченных органов, межведомственную координацию и взаимодействие;

− закрепление компетенции госорганов и организаций, являющихся субъектами противодействия;

− оказание помощи иностранным жертвам торговли; − обеспечение защиты несовершеннолетних потерпевших;

− выполнение международных обязательств и другие.

В ходе визита состоялись встречи членов казахстанской делегации с представителями парламента, миссии Международной организации по миграции в Испании, МВД, юстиции, интеграции, соцобеспечения и миграции, Центра по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, а также неправительственных организаций этой страны.

 

#делегация #Испания #торговля людьми

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