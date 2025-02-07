Мексика отправила военных на границу с США

В мире,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Власти страны направили военных на усиление границы с США для борьбы с наркотрафиком

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Правительство Мексики направило дополнительно 10 тысяч бойцов Национальной гвардии на северную границу для борьбы с наркотрафиком, сообщила президент Клаудия Шейнбаум после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Мексика немедленно усилит северную границу 10 тысячами бойцами Национальной гвардии для предотвращения незаконного оборота наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила», - написала политик в своем блоге в Х.

По словам Шейнбаум, Вашингтон в свою очередь обязался усилить работу по предотвращению контрабанды оружия в Мексику, с понедельника правительственные команды США и Мексики начнут работать по направлениям безопасности и торговли.

В результате переговоров Шейнбаум с Трампом в понедельник действие пошлин США, введенных в отношении товаров из Мексики, было приостановлено на месяц. 

#армия #граница #США #Мексика #военные

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