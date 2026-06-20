Мексика – первый участник плей-офф

Второй тур группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу стартовал довольно резво. Очередной игровой день на полях Северной Америки принес не только первый досрочный билет в плей-офф, но и безумный голевой град в Ванкувере, где переписывались рекорды полувековой давности. Хозяева мундиаля Мексика и Канада, одержав решающие победы, устроили настоящий праздник для своих стран.

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Игровой день в группе А стартовал в Атланте (США), где Чехия мерилась силами с ЮАР. Европейцы начали встречу с места в карьер: полузащитник Михал Садилек точным ударом поразил ворота южноафриканцев, когда секундомер отсчитал всего 5 минут и 8 секунд от начала игры. Этот гол стал самым быстрым на текущем чемпионате мира, побив рекорд немца Феликса Нмечи в матче против Кюрасао (5 минут 16 секунд). Однако развить успех европейцы не сумели. ЮАР перехватила инициативу во втором тайме и вырвала ничью на 83-й минуте благодаря хладнокровному пенальти в исполнении Тебохо Мокоэны – 1:1.

Чуть позже в мексиканской Гвадалахаре гремела уже другая половина квартета А. Сборная Мексики в тяжелейшем матче переиграла Южную Корею со счетом 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Ромо, наказав корейского голкипера Сын-Гю Кима за грубейшую ошибку в штрафной. Эта победа позволила мексиканцам набрать шесть очков и досрочно, первыми на турнире, гарантировать себе путевку в 1⁄16 финала, реабилитировавшись за провал на ЧМ-2022.

В группе В события развивались драматично. В Лос-Анджелесе Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину – 4:1. После сухого первого тайма швейцарцев прорвало: Йоан Манзамби оформил дубль, еще один гол добавил Рубен Варгас, а точку на 96-й минуте с пенальти поставил Гранит Джака. Боснийцы, игравшие вдесятером после удаления Тарика Мухаремовича на 80-й минуте, ответили лишь голом престижа Эрмина Махмича. Для казах­станских болельщиков этот матч был примечателен выходом на замену на 63-й минуте полузащитника столичной «Астаны» Ивана Башича, однако спасти свою команду от фиаско единственный представитель КПЛ на мундиале не сумел.

Параллельно в Ванкувере хозяева поля – сборная Канады – буквально уничтожили Катар – 6:0, добыв свою первую победу в истории чемпионатов мира. Катарцы полностью потеряли самообладание, заработав два удаления: досрочно отдыхать отправились Хомам Аль-Амин и Ассим Мадибо. Канадцы под руководством Джесси Марша доминировали тотально, на­неся 32 удара при 79% владения мячом. Главным героем стал Хонатан Дэвид, оформивший хет-трик. Кайл Ларин и Натан Салиба добавили по голу, а защитник Катара Аль-Маннаи «помог» хозяевам автоголом.

Этот матч войдет в историю. Канада сделала 97 касаний в чужой штрафной, побив рекорд Германии 2022 года (71 касание). Также они стали первой не европейской и не южноамериканской сборной, забившей более пяти голов в матче ЧМ, и оформили самую крупную победу для хозяев мундиалей в XXI веке, превзойдя результат России в 2018 году (5:0).