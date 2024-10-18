«Мелодии номадов»: музыканты оркестра «Камерата Казахстана» собрали аншлаг во Франции

В Париже государственный оркестр классической музыки «Камерата Казахстана» представил европейской публике программу «Мелодии номадов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Концерт с огромным успехом прошел в Оранжерее парка Багатель. Парижская публика высоко оценила уровень подготовки казахстанских артистов.

Музыканты исполнили произведения казахстанских и тюркских композиторов. В программе концерта звучали произведения Абая Кунанбаева, Курмангазы Сагырбаева, Владимира Стригоцкого, Алмаса Серкебаева, Хабибуллы Сетекова и многих других.

Концерт был организован в партнерстве с куратором Ботанического сада Парижа и мэрией города.

В честь 10-летнего юбилея Ботаническому саду Багатель были переданы образцы растений из Казахстана, выращенные на экспериментальных коллекционных участках Главного ботанического сада.