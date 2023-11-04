Мелодии "Турана" покоряют Сербию
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Известный казахстанский этно-фольклорный ансамбль продолжил свое балканское турне концертами в Белграде и Златиборе, передает Kazpravda.kz
Вниманию публики были представлены популярные домбровые кюи и народные сказания, сопровождающиеся захватывающими видеоэффектами.
Торжественные концерты под названием "Bridge of times", посвящённые национальному празднику – Дню Республики Казахстан посетили представители политического истеблишмента Сербии, дипкорпуса, академических и научных кругов, руководители общественных организаций, бизнесмены, СМИ, деятели культуры и спорта.
Сербская публика оказала теплый прием музыкантам, встретив их выступление продолжительными овациями.