Мемориальную доску в честь Каныша Сатпаева установят в Душанбе

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В Душанбе установят мемориальную доску выдающемуся геологу, основателю Академии наук Казахской ССР, первому почетному члену Академии наук Таджикской ССР Канышу Сатпаеву, передает Kazpravda.kz.
Посол Казахстана в РТ Нурлан Сейтимов встретился с президентом Академии наук Таджикистана Фарходом Рахими в Душанбе.
В ходе встречи дипломат рассказал о Сатпаеве, который активно консультировал и оказывал содействие таджикским коллегам в проведении организационных мероприятий по открытию Академии наук Таджикской ССР.
В целях увековечения памяти академика для будущих поколений наших дружественных стран посол предложил идею установления в здании Академии наук Таджикистана мемориальной доски Каныша Сатпаева, которая была поддержана Фарходом Рахими.
Кроме того, посол подробно ознакомил собеседника с основными аспектами развития Казахстана на современном этапе, в том числе с основным содержанием Специального обращения народу Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти и ежегодного Послания народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность".
Стороны также обсудили приоритетные области совместных исследований между учеными двух стран. В этом контексте Фарход Рахими обратил внимание на то, что Таджикистан имеет большой опыт в области астрофизики и сейсмологии.
В завершение беседы казахстанский дипломат поблагодарил ректора за встречу и выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества Казахстана и Таджикистана в сфере науки.