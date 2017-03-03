Мемориальную доску в честь Каныша Сатпаева установят в Душанбе

Общество
1102
Ботагоз Балтабаева
фото из открытых источников
В Душанбе установят мемориальную доску выдающемуся геологу, основателю Академии наук Казахской ССР, первому почетному члену Академии наук Таджикской ССР Канышу Сатпаеву, передает Kazpravda.kz.

Посол Казахстана в РТ Нурлан Сейтимов встретился с президентом Академии наук Таджикистана Фарходом Рахими в Душанбе.

В ходе встречи дипломат рассказал о Сатпаеве, который активно консультировал и оказывал содействие таджикским коллегам в проведении организационных мероприятий по открытию Академии наук Таджикской ССР.

В целях увековечения памяти академика для будущих поколений наших дружественных стран посол предложил идею установления в здании Академии наук Таджикистана мемориальной доски Каныша Сатпаева, которая была поддержана Фарходом Рахими.

Кроме того, посол подробно ознакомил собеседника с основными аспектами развития Казахстана на современном этапе, в том числе с основным содержанием Специального обращения народу Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти и ежегодного Послания народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность".

Стороны также обсудили приоритетные области совместных исследований между учеными двух стран. В этом контексте Фарход Рахими обратил внимание на то, что Таджикистан имеет большой опыт в области астрофизики и сейсмологии.

В завершение беседы казахстанский дипломат поблагодарил ректора за встречу и выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества Казахстана и Таджикистана в сфере науки.

Популярное

Все
Бракованные новостройки
Блэкауты в Каражале: время идет – ситуация не меняется
Инноваторы готовятся к баттлам
Как соблюсти баланс интересов
Международный год мира и доверия
Пожар на нефтебазе в Жезказгане ликвидирован
В странах Центральной Азии реализуется ESG-повестка
Из парка – в зоопарк
Можно ли оцифровать базары?
Зимняя сказка в Astana Ballet
Кто служит музам и науке
Новый сезон стартовал в столице
Храните деньги в... биткоинах?
Песни на все времена
Как стать разведчиком
...Даже в пакетике с чаем
Зимняя школа АНК: уроки патриотизма и единства
Труд – владыка мира
Все флаги на турнир к нам
Медицина одна на всех
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Институциональное становление Академии наук завершено
Как поменять пищевые привычки детей?
Буренки нынче довольны
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
На улице – чище, на сердце – теплее
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

...Даже в пакетике с чаем
Храните деньги в... биткоинах?
«Предупреждение» об опасном парацетамоле из Израиля распрос…
Казахстанцев предупредили об ужесточении миграционной полит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]