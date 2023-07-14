Мера вынужденная, но необходимая

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Таир Назханов, Абзал Касымжанов, Алматинская городская коллегия адвокатов

В эпоху цифровизации все большую популярность набирают мобильные приложения – Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, WhatsApp и прочие. Люди используют их в разных целях. Одни – для общения с близкими, другие – в предпринимательских целях, третьи – для учебы. Но в последнее время в орбиту уголовных расследований, к сожалению, все чаще попадают участники, которые используют мобильные приложения исключительно в криминальных целях. В связи с чем возникла необходимость регулировать их использование на законодательном уровне.

После вступления в законную силу (10 сентября 2023 года) Закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» впервые на законодательном уровне будут введены такие понятия, как «инфлюенсер (блогер)», «онлайн-реклама», «онлайн-платформа», «контент на онлайн-платформе», «таргетированная онлайн-реклама» и т. д., а указанные выше популярные мобильные приложения можно будет отнести к понятию «онлайн-платформа».

Закон определяет меры и требования, направленные на предотвращение и пресечение противоправного распространения информации, а также на защиту детей от вредного распространения информации на онлайн-платформах. Это включает в себя ограничение доступа к некоторым из них и установление возрастных ограничений для определенных материалов. Впервые на законодательном уровне уполномоченный государственный орган наделен правами для принятия мер по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении детей.

Закон также предусматривает право пользователя социальной сети требовать удаления недостоверной информации о себе. К примеру, если через нее распространена ложная информация о нем, то у пользователя есть право обратиться к владельцу онлайн-платформы с требованием удалить ее. В случае отказа он вправе обратиться в суд.

Кроме того, закон обязывает лиц, обладающих правом собственности на онлайн-платформы, размещать и распространять контент на государственном казахском языке. В большинстве случаев такими лицами являются крупные зарубежные компании с большими финансовыми ресурсами. При этом закон обязывает их иметь своих представителей в нашей стране. На наш взгляд, это обстоятельство может иметь положительный социальный эффект, так как будут создаваться дополнительные рабочие места среди местного населения. Более того, в стране в перспективе может появиться хаб квалифицированных IT-специалистов.

Безусловно, только практика покажет эффективность применения положений нового закона, но в целом правовое регулирование и обеспечение безопаснос­ти информационного пространства в мобильных приложениях является не только вынужденной, но и необходимой мерой в современных реалиях.

#соцсети #закон #РК #блогеры #онлайн-платформы #онлайн-рек­лама

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