Мера вынужденная, но необходимая
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Таир Назханов, Абзал Касымжанов, Алматинская городская коллегия адвокатов
В эпоху цифровизации все большую популярность набирают мобильные приложения – Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, WhatsApp и прочие. Люди используют их в разных целях. Одни – для общения с близкими, другие – в предпринимательских целях, третьи – для учебы. Но в последнее время в орбиту уголовных расследований, к сожалению, все чаще попадают участники, которые используют мобильные приложения исключительно в криминальных целях. В связи с чем возникла необходимость регулировать их использование на законодательном уровне.