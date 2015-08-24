Спорт
Месси в два раза уступает Роналду в реализации пенальти – СМИ
Талгат Исенов
Криштиану Роналду, играющий за "Реал", забил пенальти в два раза больше Лионеля Месси в "Барселоне", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.

После того как Месси не смог забить пенальти в матче первого тура Примеры против "Атлетика" из Бильбао (1:0), СМИ подсчитали количество реализованных им и его извечным противником Роналду ударов с "точки".

Сообщается, что аргентинец за время своего выступления за главную команду каталонского клуба (с 2003 года) не сумел реализовать 14 одиннадцатиметровых ударов из 64 (процент неудачных попыток – 22,2).

В то же время португальский форвард "Реала" Роналду не забил лишь 10,9% своих пенальти (7 из 63). Криштиану за мадридский клуб выступает с 2009 года.

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