Месси в два раза уступает Роналду в реализации пенальти – СМИ
Талгат Исенов
Криштиану Роналду, играющий за "Реал", забил пенальти в два раза больше Лионеля Месси в "Барселоне", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.
После того как Месси не смог забить пенальти в матче первого тура Примеры против "Атлетика" из Бильбао (1:0), СМИ подсчитали количество реализованных им и его извечным противником Роналду ударов с "точки".
Сообщается, что аргентинец за время своего выступления за главную команду каталонского клуба (с 2003 года) не сумел реализовать 14 одиннадцатиметровых ударов из 64 (процент неудачных попыток – 22,2).
В то же время португальский форвард "Реала" Роналду не забил лишь 10,9% своих пенальти (7 из 63). Криштиану за мадридский клуб выступает с 2009 года.