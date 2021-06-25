Место, где вершится правосудие

«Шаңырақ» представил зрителям очередную премьеру. В числе режиссерских решений два новых персонажа – Душа и Тело человека. Вместе с остальными героями они указывают зрителю на вечные проблемы общества.

– Через эту пьесу хотел рассказать зрителям историю жизни Абая, его становление как великого мыслителя, одиночество философа, – отмечает режиссер постановки Жалгасбек Мырзагереев.

Нужно отметить – у него это получилось.

Театр на то и народный, что в спектаклях заняты непрофессиональные актеры: методисты Центра досуга, технические работники, даже студенты и школьники – все, у кого душа рвется на сцену, кто готов работать в команде.

Чингирлауский народный театр среди западноказах­станских – один из самых молодых. Начав свою деятельность в 2009 году как театральный кружок, в 2013-м «Шаңырақ» получил звание народного театра. Возможно, поэтому здесь немало креатива в, казалось бы, традиционных сюжетах. Как считает режиссер, спектакль должен удивлять, по-хорошему шокировать зрителя, оставить след в его душе. Благодаря сильным эмоциям проявляется интерес к произведению, к творчеству того или иного писателя или определенному периоду истории, который описывает пьеса.

Абая сыграл молодой певец Центра досуга Айдос Исекенов. Главная роль ему досталась впервые, раньше он был задейст­вован лишь в массовке. По мнению режиссера и зрителей, он отлично передал идею пьесы – борьбу Абая за правду, за лучшее нас­тоящее для простого народа.

– Я даю возможность актеру самому осмыслить свою роль. Тогда получается другая игра, спектакль совершенно иного уровня, – говорит Жалгасбек Мырзагереев.

Для молодого режиссера это не первая постановка, посвященная великому казахскому поэту и мыслителю. К 175-летию Абая театр порадовал зрителей музыкально-­поэтическим спектаклем «Колыбель времени».

Среди постановок театра есть и комедии, и драмы, и трагедии. А за комедию «Укрощение строптивой» У. Шекспира на областном фестивале народных театров к 100-летию Хадиши Букеевой «Шаңырақ» получил звание лауреата.

– Комедия – сложный жанр. Сейчас трудно рассмешить зрителя, я не комедийный режиссер, – признается Жалгасбек Мырзагереев.

Каждая постановка, с одной стороны, чему-то учит зрителя, с другой – служит развитию театра. В творческих планах режиссера – «Король Лир», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу». К 30-летию Независимости готовится спектакль «Аманат» – драма, рассказывающая о движении «Алаш-Орда».

По мнению поклонников теат­ра «Шаңырақ», актеры играют настолько искренне, будто это профессионалы, а не любители. Полноформатными постановки делают не только хорошая игра, но и удачные музыкальное и световое решения, декорации, костюмы. На все это нужны средства. Порой костюмами выручают «старшие» коллеги по цеху – областные театры, но в основном приходится крутиться самим.

Народный театр на селе – особый феномен. Это отдых для души, радость культурного общения. Каждая премьера – волшебство и настоящий праздник. Вот он, твой приятель и сосед, а на сцене – историческая личность!

Несмотря на порой скромные декорации и непрофессиональных актеров, сегодня в культурной жизни села народные театры играют все более заметную роль. Но по большому счету все зависит от энтузиазма режиссера. Возможно, пора обратить на народные театры более пристальное внимание. Вот тогда на сельских сценах ярче засверкают самородки из народа, а сельчанам станет ближе великое искусство театра.