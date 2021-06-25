Место, где вершится правосудие

Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

«Шаңырақ» представил зрителям очередную премьеру. В числе режиссерских решений два новых персонажа – Душа и Тело человека. Вместе с остальными героями они указывают зрителю на вечные проблемы общества.

– Через эту пьесу хотел рассказать зрителям историю жизни Абая, его становление как великого мыслителя, одиночество философа, – отмечает режиссер постановки Жалгасбек Мырзагереев.

Нужно отметить – у него это получилось.

Театр на то и народный, что в спектаклях заняты непрофессиональные актеры: методисты Центра досуга, технические работники, даже студенты и школьники – все, у кого душа рвется на сцену, кто готов работать в команде.

Чингирлауский народный театр среди западноказах­станских – один из самых молодых. Начав свою деятельность в 2009 году как театральный кружок, в 2013-м «Шаңырақ» получил звание народного театра. Возможно, поэтому здесь немало креатива в, казалось бы, традиционных сюжетах. Как считает режиссер, спектакль должен удивлять, по-хорошему шокировать зрителя, оставить след в его душе. Благодаря сильным эмоциям проявляется интерес к произведению, к творчеству того или иного писателя или определенному периоду истории, который описывает пьеса.

Абая сыграл молодой певец Центра досуга Айдос Исекенов. Главная роль ему досталась впервые, раньше он был задейст­вован лишь в массовке. По мнению режиссера и зрителей, он отлично передал идею пьесы – борьбу Абая за правду, за лучшее нас­тоящее для простого народа.

– Я даю возможность актеру самому осмыслить свою роль. Тогда получается другая игра, спектакль совершенно иного уровня, – говорит Жалгасбек Мырзагереев.

Для молодого режиссера это не первая постановка, посвященная великому казахскому поэту и мыслителю. К 175-летию Абая театр порадовал зрителей музыкально-­поэтическим спектаклем «Колыбель времени».

Среди постановок театра есть и комедии, и драмы, и трагедии. А за комедию «Укрощение строптивой» У. Шекспира на областном фестивале народных театров к 100-летию Хадиши Букеевой «Шаңырақ» получил звание лауреата.

– Комедия – сложный жанр. Сейчас трудно рассмешить зрителя, я не комедийный режиссер, – признается Жалгасбек Мырзагереев.

Каждая постановка, с одной стороны, чему-то учит зрителя, с другой – служит развитию театра. В творческих планах режиссера – «Король Лир», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу». К 30-летию Независимости готовится спектакль «Аманат» – драма, рассказывающая о движении «Алаш-Орда».

По мнению поклонников теат­ра «Шаңырақ», актеры играют настолько искренне, будто это профессионалы, а не любители. Полноформатными постановки делают не только хорошая игра, но и удачные музыкальное и световое решения, декорации, костюмы. На все это нужны средства. Порой костюмами выручают «старшие» коллеги по цеху – областные театры, но в основном приходится крутиться самим.

Народный театр на селе – особый феномен. Это отдых для души, радость культурного общения. Каждая премьера – волшебство и настоящий праздник. Вот он, твой приятель и сосед, а на сцене – историческая личность!

Несмотря на порой скромные декорации и непрофессиональных актеров, сегодня в культурной жизни села народные театры играют все более заметную роль. Но по большому счету все зависит от энтузиазма режиссера. Возможно, пора обратить на народные театры более пристальное внимание. Вот тогда на сельских сценах ярче засверкают самородки из народа, а сельчанам станет ближе великое искусство театра.

Популярное

Все
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Основа духовного обновления общества
На одном языке с природой
Евразийская цифровая повестка
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Трансляций повелитель, сигнала властелин
Четверть века в академическом строю
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Процесс пошел!
Творог берется не из вареников!
Инвестиции в IT- индустрию
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Новый вид змей обнаружили в Китае
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Достойный путь генерала Уразова
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]