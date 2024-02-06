Место книге есть везде

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Библиотечные пункты в Сайрамском районе стали новой приметой мест массового скопления людей.

фото пресс-службы Сайрамского райакимата

Учебно-производственный комбинат, торговые центры, рынки и даже мечеть – в каждом из этих учреждений может быть небольшая библиотека. По пути распространения книг в массы вслед за областным центром пошли в селе Аксукент. Где-то под книги выделили уголок, а где-то, как, к примеру, в мечети, целую комнату. Главный критерий при организации уголков для чтения – чтобы доступ к книгам получили как можно больше сельских жителей.

Идея вернуть южанам интерес к чтению книг, а не только постов в социальных сетях, ограничивающих кругозор, нашла широкую поддержку. Тем самым возрождается целый пласт культуры, появляется привычка читать книги, на которой выросло старшее и среднее поколение казахстанцев.

В Сайрамском районе задачу по приобщению к чтению взял на себя районный отдел культуры, развития языков и физической культуры. Инициативу открытия книжных полок и мини-библиотек поддержало и духовенство. Главный имам Сайрамского района Арыстан Оспанов выделил в мечети просторную комнату и уверен, что библиотеки приживутся и в других мечетях. Через Централизованную районную библиотеку туда уже завезли более 200 книг и журналов, остановив выбор на классической художественной литературе и произведениях современных казахстанских авторов.

Библиотека в торговом центре «Эль-Нур» также занимает отдельную комнату, в которой разместили порядка двух тысяч книг. Есть тут и художественная литература, и справочная, подборки свежих периодических изданий и различные журналы.

В Сайрамском районе набирает обороты и другой вид приобщения к чтению – буккроссинг. В учебно-производственном комбинате библиотекарь Жанна Умурзакова организовала для учащихся специальный уголок, куда любой желающий может принести для обмена имеющиеся дома книги и взять почитать понравившиеся. Такая форма кругооборота книг понравилась школьникам.

– Возвращение интереса к чтению у подростков – основная цель буккроссинга, – говорит Жанна Умурзакова. – Уверена, что акция будет иметь среди ребят большой успех, ведь сразу после открытия этого уголка книги начали движение от одного школьника к другому – и это здорово. Я вижу, как на переменах ребята обсуждают прочитанное, делятся впечатлениями о героях, а не стоят, уткнувшись в телефоны. Уже только то, что дети отвлеклись от гаджетов, – наш общий успех.

#библиотека #книги #чтение #библиотечные пункты

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