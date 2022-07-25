Свежий выпуск Место творчества 25 июля 2022 г. 0:32 Таша Нойер Новое общественное пространство с игровыми площадками, арочными качелями и сценой для выступлений появилось в столице. Еще один пешеходный променад открыли на всегда оживленной правобережной улице Александра Бараева (от проспекта Республики до улицы Шокана Уалиханова), сообщает официальный сайт городского акимата. «Теперь улица Бараева – это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство. На пешеходном променаде создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, озеленяем территорию», – рассказал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов, отметив, что до этого здесь не было мест для проведения досуга. Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и районным акиматом совместно с жителями. Также, по словам акима, в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» в текущем году планируется благоустроить свыше 200 дворов и общественных пространств. Порядка 100 из них уже радуют горожан и гостей столицы. К примеру, в парке между рекой Есиль и Дворцом Мира и Согласия заработал новый амфитеатр. В день открытия на его сцене выступали артисты театра Astana Opera. «Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом для отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей», – сообщил аким столицы в соцсети.