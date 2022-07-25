Место творчества

Новое общественное пространство с игровыми площадками, арочными качелями и сценой для выступлений появилось в столице.

Еще один пешеходный променад открыли на всегда оживленной правобережной улице Александра Бараева (от прос­пекта Республики до улицы Шокана Уалиханова), сообщает официальный сайт городского акимата.

«Теперь улица Бараева – это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство. На пешеходном променаде создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, озеленяем территорию», – рассказал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов, отметив, что до этого здесь не было мест для проведения досуга.

Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и район­ным акиматом совместно с жителями. Также, по словам акима, в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» в текущем году планируется благоустроить свыше 200 дворов и общественных пространств. Порядка 100 из них уже радуют горожан и гос­тей столицы.

К примеру, в парке между рекой Есиль и Дворцом Мира и Согласия заработал новый амфитеатр. В день открытия на его сцене выступали артисты театра Astana Opera.

«Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом для отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей», – сообщил аким столицы в соцсети.