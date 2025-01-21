Меценаты помогли открыть реабилитационный центр Здравоохранение 21 января 2025 г. 2:28 9 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Новый реабилитационный центр «Қамқорлық» для детей от трех до 18 лет заработал при Сарканской районной больнице. фото Каната Байдракымова «Есть поручение Президента по привлечению неправительственного сектора к решению задач по реабилитации детей с инвалидностью, и в регионе оно исполняется, – сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. – За счет помощи общественных фондов центр укомплектовали всем необходимым с учетом современных требований». Заместитель председателя ОО «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева отметила: – Как подчеркивает Глава государства, необходимо обеспечить качество реабилитации и ее доступность для особенных детей. В этой связи открытие подобного современного реабилитационного центра в районе – важный шаг. Также нами оказывается содействие в подготовке и повышении квалификации специалистов. Для начала одно из зданий районной больницы капитально отремонтировали. Теперь здесь оборудованы для больных детишек зал лечебной физкультуры, шунгитовая, соляная и интерактивная комнаты, помещение для принятия иммерсионной ванны и многое другое. Услуги реабилитации маленьким пациентам из Сарканского, а также близких к нему Аксуского и Алакольского районов оказывают невропатолог, реабилитолог, педиатр и терапевт, ортопед, логопед, дефектолог, психолог. Работа центра направлена на реабилитацию детей с поражениями центральной нервной системы, их социальную адаптацию и предотвращение ранней инвалидности. Есть здесь возможность принимать детей с такими диагнозами, как церебральный паралич, недоношенность, синдром Дауна, с врожденными пороками развития, с прогрессирующей мышечной дистрофией, родовыми травмами и другими заболеваниями нервной системы, сопровождающимися двигательными нарушениями. За год учреждение может принять до 600 детей, предлагая каждому 21-дневный курс восстановления, и любой ребенок имеет возможность проходить этот курс каждые два-три месяца. #Жетысу #реабилитационный центр #реабилитация детей #Қамқорлық