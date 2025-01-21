Меценаты помогли открыть реабилитационный центр

«Есть поручение Президента по привлечению неправительст­венного сектора к решению задач по реабилитации детей с инвалидностью, и в регионе оно исполняется, – сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. – За счет помощи общественных фондов центр укомплектовали всем ­необходимым с учетом современных требований».

Заместитель председателя ОО «Қазақстан халқына» Лаззат ­Чинкисбаева отметила:

– Как подчеркивает Глава государства, необходимо обеспечить качество реабилитации и ее доступность для особенных детей. В этой связи открытие подобного современного реабилитационного центра в районе – важный шаг. Также нами оказывается содействие в подготовке и повышении квалификации специалистов.

Для начала одно из зданий районной больницы капитально отремонтировали. Теперь здесь оборудованы для больных детишек зал лечебной физкультуры, шунгитовая, соляная и интерактивная комнаты, помещение для принятия иммерсионной ванны и многое другое. Услуги реабилитации маленьким пациентам из Сарканского, а также близких к нему Аксуского и Алакольского районов оказывают невропатолог, реабилитолог, педиатр и терапевт, ортопед, логопед, дефектолог, психолог.

Работа центра направлена на реа­билитацию детей с поражениями центральной нервной сис­темы, их социальную адаптацию и предотвращение ранней инвалидности. Есть здесь возможность принимать детей с такими диагнозами, как церебральный паралич, недоношенность, синдром Дауна, с врожденными пороками развития, с прогрессирующей мышечной дистрофией, родовыми травмами и другими заболеваниями нервной системы, сопровождающимися двигательными нарушениями. За год учреждение может принять до 600 детей, предлагая каждому 21-дневный курс восстановления, и любой ребенок имеет возможность проходить этот курс каждые два-три месяца.