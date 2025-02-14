Международная классификация болезней-11 теперь доступна на казахском языке

Это важный шаг для Казахстана, который не только облегчит работу врачей, но и повысит качество медицинской документации и статистики

Фото: пресс-служба МЗ РК

ВОЗ представила обновленную версию Международной классификации болезней 11-го пересмотра на казахском языке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как отмечается, это важный шаг для улучшения системы здравоохранения Казахстана, обеспечивающий точность и совместимость медицинских данных.

МКБ-11 является глобальным стандартом для классификации и кодирования болезней и других проблем, связанных со здоровьем. В нем содержится около 55 000 уникальных кодов заболеваний и травм, что помогает стандартизировать медицинскую документацию и обмениваться данными как на национальном, так и на международном уровнях.

До этого МКБ-11 был переведен на несколько языков, включая английский, русский и узбекский, а казахский стал 11-м языком, на который была переведена версия классификации.

«Казахоязычная версия МКБ-11 позволит улучшить статистику заболеваемости, собирать эпидемиологическую информацию и повысить качество медико-санитарной помощи, особенно на уровне первичного звена», — сказала директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гулнар Сарсембаева.

Процесс перевода МКБ-11 на казахский язык стартовал в 2023 году благодаря инициативе Министерства здравоохранения, при поддержке Национального научного центра и медицинских университетов. Эксперты ВОЗ оказали техническую помощь в проекте.