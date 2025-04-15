В мероприятии примут участие 70 компаний из разных стран

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 23 по 27 апреля в Президентском центре РК в Астане состоится VIII международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair — 2025, сообщает Kazpravda.kz

По информации столичного акимата, мероприятие станет одним из крупнейших литературных событий Центральной Азии.

В выставке примут участие70 компаний из Казахстана, России, Турции, Ирана, Узбекистана, Испании, Португалии и Китая — издательские дома, книготорговые сети, научно-образовательные и полиграфические организации.

Цель выставки — популяризация чтения, формирование культуры осознанного чтения, продвижение книжных новинок, демонстрация технологических достижений в книгоиздании, а также развитие международного сотрудничества в сфере литературы и печатной продукции.

В рамках выставки пройдут презентации книг для детей, подростков и взрослых; встречи, автограф-сессии с известными писателями и поэтами; тематические круглые столы и профессиональные дискуссии; чтения книг, мастер-классы и творческие мероприятия на детской площадке; розыгрыши ценных призов и памятных подарков.

Торжественное открытие выставки состоится в 11:00 часов 23 апреля. В нем примут участие государственные и общественные деятели, известные писатели и иностранные дипломаты.

В рамках выставки традиционно пройдет конкурс «Лучшая книга года».