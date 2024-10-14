Международные соревнования «Кембрийский патруль» прошли в Великобритании

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Казахстанские военные вошли в тройку лучших  

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Десантники из Казахстана заняли третье место на престижных международных соревнованиях «Кембрийский патруль», проходивших в Уэльсе в Великобритании.

Состязания включали несколько этапов – в течение двух недель шли занятия, посвященные введению в общую обстановку, мерам безопасности, изучению материальной части вооружения, а также топографии, тактической и медицинской подготовке. Активная фаза соревнований проходила с 10 по 12 октября.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 100 команд из 38 стран, и только 12 лучших вышли в финальную часть.

Команда Казахстана, состоящая из 8 бойцов, преодолела маршрут длиной более 70 км, выполняя боевые задачи. Каждый из бойцов нес на себе свыше 30 кг груза. В течение 48 часов военнослужащие выполняли сложные боевые задачи, включая действия в условиях химической и биологической угроз, штурмовые операции и ориентирование в труднодоступной местности. Через каждые 8-10 км участники сталкивались с новыми заданиями, требующими демонстрации боевых навыков и выносливости.

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Казахстана успешно справились со всеми испытаниями, продемонстрировав высокий уровень подготовки и профессионализма. По итогам всех этапов соревнований казахстанская команда заслуженно завоевала бронзовые медали.

«Кембрийский патруль» – одно из самых престижных и сложных военных соревнований, проводимых более 60 лет. Оно ежегодно собирает военно-разведывательные подразделения со всего мира. Участие в этих соревнованиях стало символом высшего военного мастерства и подчеркивает высокий уровень подготовки и боевой готовности казахстанских военнослужащих.

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