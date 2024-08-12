Сегодня отмечается международный День Каспия

Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Эта дата призвана привлечь внимание общественности к его экологическим проблемам

Фото: Комитет рыбного хозяйства

Международный День Каспийского моря отмечается прикаспийскими государствами 12 августа с 2006 года, передает коррепондент Kazpravda.kz 

Каспий – уникальный водоем, который является самым большим по площади озером мира. Учреждение Дня Каспия связано с вступлением в силу Рамочной конвенции по защите Каспийского моря и окружающей среды от загрязнения, которую подписали Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.

В рамках данной Конвенции РК принимаются необходимые меры по сохранению биологических ресурсов моря. Так, ежегодно в казахстанской части Каспийского моря в рамках бюджетной программы организуются научно-исследовательские работы по изучению текущего состояния популяций промысловых видов рыб, условий их обитания, состояния кормовой базы, динамики и тенденций промысла.

Одним из ключевых направлений практического использование ресурсов Каспийского моря является рыболовство и рыбоводство. На основании данных научных исследований Минэкологии ежегодно утверждается лимит вылова рыбных ресурсов и других водных животных с целью предупреждения их чрезмерного изъятия.

Казахстаном также принимаются меры по сохранению уникального эндемика Каспийского моря – каспийского тюленя. Так, в Казахстане планировали создать природный резерват для сохранения каспийского тюленя.

Кроме этого, в ходе недавнего неформального саммита Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев предложил объединить усилия для решения экологических проблем крупнейших озер региона: Арала и Каспия. Море находится на грани исчезновения, заявил он. 

#Токаев #экология #Каспий

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