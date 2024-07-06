Спасение Арала и Каспия: президент РК предложил выработать конкретные решения

Как подчеркнул на неформальном саммите Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев, необходимо объединить усилия для решения экологических проблем крупнейших озер региона, передает Kazpravda.kz

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«Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран. Кроме того, не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории. Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение президент Казахстана отметил, что сегодняшнее заседание позволило всесторонне обсудить важные вопросы.

По его мнению, подобные встречи вносят значительный вклад в повышение авторитета тюркского мира на международном уровне и укрепление связей между братскими народами.