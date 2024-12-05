Международный день волонтеров отмечают в Казахстане

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В ведомстве отметили, что волонтерская деятельность в Казахстане с каждым годом набирает обороты.

«Число активных добровольцев в стране достигло 240 тысяч, количество волонтерских организаций – 740, инициативных групп – 1 800. Эффективно осуществляют свою деятельность национальный фронт-офис и 20 региональных фронт-офисов волонтеров. Ежегодно реализуется свыше 50 волонтерских проектов. В 2024 году реализуется 55 проектов, а также в целях поддержки волонтерских инициатив выдано 240 малых грантов», – привели данные в министерстве.

Там же отметили, что больше всего в Казахстане – волонтеров, которые участвуют в поисках без вести пропавших людей. Их в стране 35 тысяч. Данное движение является самым крупным по стране и насчитывает более 250 инициативных групп, 80 зарегистрированных поисково-спасательных организаций.

«Также Казахстан активно сотрудничает с волонтерскими организациями других стран. Это важно для обмена опытом и для реализации общей миссии волонтерства. В 2024 году 7 казахстанских добровольцев направлены для работы в структуры ООН в такие страны, как Турция, Кения и Тайланд», - добавили в МКИ.

Напомним, в рамках празднования международного дня волонтера в столице прошел фестиваль Volunteer FEST-2024.