Международный фестиваль камерной музыки пройдёт в Алматы

Культура,Музыка
3
Дана Аменова
специальный корреспондент

В мероприятии примут участие казахстанские и зарубежные музыканты  

Фото: conservatoire.edu.kz

С 20 по 23 октября в Большом концертном зале имени Еркегали Рахмадиева Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоится VII международный фестиваль камерной музыки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

Фестиваль пройдет в преддверии одного из главных национальных праздников страны - Дня Республики.

В течение четырёх концертных вечеров прозвучат шедевры камерной, вокальной и инструментальной музыки отечественных и зарубежных композиторов в исполнении известных музыкантов Казахстана и России, а также преподавателей кафедры ансамблевого искусства.

В программе - выступления лауреатов международных конкурсов, студенческого камерного оркестра, студентов и преподавателей Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, а также ведущих казахстанских исполнителей. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы от известных музыкантов.

#музыка #Алматы #фестиваль

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
«Актобе» – чемпион страны
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Завершили первенство достойно
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Вуз как образовательный хаб приграничья
Внедрен институт старших солдат
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Сила музыки
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

Стартовала подписная кампания на 2026 год
Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню респу…
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
MTV уходит из Европы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]