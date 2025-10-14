В мероприятии примут участие казахстанские и зарубежные музыканты

С 20 по 23 октября в Большом концертном зале имени Еркегали Рахмадиева Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоится VII международный фестиваль камерной музыки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фестиваль пройдет в преддверии одного из главных национальных праздников страны - Дня Республики.

В течение четырёх концертных вечеров прозвучат шедевры камерной, вокальной и инструментальной музыки отечественных и зарубежных композиторов в исполнении известных музыкантов Казахстана и России, а также преподавателей кафедры ансамблевого искусства.

В программе - выступления лауреатов международных конкурсов, студенческого камерного оркестра, студентов и преподавателей Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, а также ведущих казахстанских исполнителей. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы от известных музыкантов.