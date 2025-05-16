Международный симпозиум о наследии Яссауи открылся в Туркестане

Культура,История
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Инициативу о проведении форума выдвинул Глава государства Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин принял участие в открытии Международного симпозиума «Наследие Яссауи в диалоге времен и культур: гуманистические ориентиры и современные вызовы», который проходит в Туркестане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Инициативу о проведении данного форума выдвинул Глава государства Касым-Жомарт Токаев. На третьем заседании Национального курултая в Атырау Президент сказал: «Следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи. Для начала необходимо провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных ученых».

Ерлан Карин зачитал приветственное письмо Главы государства, адресованное участникам мероприятия.

Выступая перед собравшимися, Государственный советник отметил, что данный симпозиум вносит важный вклад в системное изучение гуманистических идей Яссауи, а также продвижение в мире его духовно-интеллектуального наследия.

В двухдневной конференции принимают участие около 100 ведущих ученых из Казахстана, Азербайджана, Германии, Индии, Ирана, Италии, Кыргызстана, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Японии.

Программа симпозиума включает научные доклады, дискуссии и обмен опытом в рамках трех тематических секций, охватывающих различные аспекты наследия Яссауи.

 

#Туркестан #форум #симпозиум #Яссауи

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