Международный симпозиум онкологов прошел в Астане

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Сотрудничество с ведущими вузами мира является важным направлением в развитии медицинского образования и науки, которое позволяет внедрять передовые технологии и методики, улучшать качество медицинской помощи и повышать квалификацию специалистов

Стамбульский университет Медиполь славится своими передовыми медицинскими технологиями, высококвалифицированными специалистами и инновационными подходами в лечении различных заболеваний.

В мае текущего года был заключен меморандум между НАО «Медицинский университет Астана» и Стамбульским университетом Медиполь об академическом, научном и клиническом сотрудничестве. Коллаборация  между университетами открывает новые возможности для совместных образовательных программ, научных исследований, стажировок обучающихся и профессорско-преподавательского состава, организации доступа к онлайн-библиотечным ресурсам и научным базам данных, онлайн трансляции операций, а также проведение мастер-классов.

27 июня 2024 года в рамках заключенного меморандума был проведен симпозиум с участием делегации  Стамбульского университета Медиполь.  Программа симпозиума включала лекции по современным методам лечения, обсуждение инновационных подходов в иммунотерапии и радиотерапии пациентов онкологического профиля, а также передовые технологии и методики в ведении пациентов хирургического и нейрохирургического направлений. Симпозиум стал платформой для обмена опытом хирургов, онкологов, радиологов и нейрохирургов, а также для обсуждения передовых медицинских практик и инновационных подходов в лечении рака.

Ведущие специалисты из Турции, в лице Джем Гезен – доктора медицинских наук, профессора (отделение общей хирургии), Дилек Унал - доктора медицинских наук, профессора (отделение радиационной онкологии), Озгюр Ачикгёз - доктора медицинских наук, доцента (отделение медицинской онкологии), Мехмет Тонге - доктора медицинских наук, доцента (отделение нейрохирургии) 28 и 29 июня 2024 года на базе Многопрофильного медицинского центра провели консультации более 150 пациентов с учетом мультидисциплинарного принципа, что позволило обеспечить более комплексный и индивидуализированный подход.

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