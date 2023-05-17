Международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова проходит в Астане

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Аманжолова Айман
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Вчера в столице во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова стартовал международный турнир по греко-римской борьбе среди борцов до 20 лет, сообщает официальный сайт городского акимата.

 

фото с сайта акимата Астаны

На открытии турнира присутствовали министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, президент Казахстанской федерации женской, греко-римской и вольной борьбы, депутат Мажилиса Парламента РК Даулет Турлыханов, брат Жаксылыка Ушкемпирова Сат Токпакбаев.

Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, пожелав удачи участникам соревнований, отметил, что подобные турниры будут проходить и в дальнейшем.

«Поздравляю всех с открытием международного турнира, посвященного памяти победителя Олимпиады, героя труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова. Славный спортсмен не только прославил нашу страну, но и запомнился многими добрыми делами. Воспитывал молодежь в духе патриотизма, участвовал в благоустройстве родного села. Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров во многом способствовал обращению молодежи к спорту. Он неустанно трудился, организовывая различные международные соревнования, приобщая к здоровому образу жизни подрастающее поколение, чтобы они могли участвовать в крупных соревнованиях. Путь, проделанный выдающимся гражданином, является примером для многих. Хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие имеет большое значение для популяризации имени и признания заслуг одного из величайших детей нашего народа. Желаю удачи участникам соревнований», - сказал Ерлан Бекмурзаев.

Кроме того, на церемонии открытия почтили память Жаксылыка Ушкемпирова минутой молчания.

В ближайшие дни, наряду с борцами из разных регионов страны, в десяти весовых категориях будут соревноваться 164 лучших спортсмена Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Израиля.

Борцы, вышедшие в финал после первого дня соревнований:

55 кг: Арсен Жума (Казахстан) - Айбек Айтбеков (Казахстан); 63 кг: Жанторо Мирзалиев (Кыргызская Республика) - Дамир Ибрашев (Казахстан); 72 кг: Руслан Нуруллаев (Азербайджан) - Нурдаулет Турсын (Казахстан); 82 кг: Ислам Евлоев (Казахстан) - Исмаил Рзаев (Азербайджан); 97 кг: Нуртас Кыдырбаев (Казахстан) - Бахрам Курбанов (Кыргызская Республика). Сегодня определятся все призеры в этих весовых категориях.

Международный турнир, который проводится в Астане в третий раз, продлится до 18 мая.

#Астана #турнир #соревнования #Спорт #борьба

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