Мгновения уходящей натуры

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Андрей Кратенко

Выставка «Путь к гармонии» в Северо-Казахстанском музее изобразительных искусств знакомит с творчеством художника и архитектора Александра Листопаднего.

Фото музея изобразительных искусств СКО

На этот раз художник представил более полусотни новых работ, а вместе с ними и весьма широкий спектр техник и материалов – от акварели до декоративной штукатурки, что позволяет ему показать разнообразие архитектурных элементов и ландшафтов. Стремление к детализации, характерное для профессии архитектора, проявляется в живописных работах.

Член Союза архитекторов и градостроителей Казахстана Александр Листопадний – автор крупных архитектурных сооружений. По его проектам были построены церковь Вознесения в Петропавловске, мечеть в Булаево, обсерватория Северо-Казахстанского университета. Лучшие архитектурные проекты Листопаднего стали неотъемлемой частью городского пейзажа.

Выйдя на пенсию, Александр Листопадний почувствовал себя свободным художником, и теперь он пишет такие пейзажи, в которых Петропавловск предстает городом неповторимой красоты. Акварельные рисунки отражают очаровательные виды старых и новых микрорайонов. Озвучивая городские мотивы, художник отдает предпочтение деталям и контуру. Как и на чертежах, здесь все те же строгость линий и точность.

Искусство Листопаднего восхищает зрителей способностью вызывать воспоминания. Его работы как зеркало, в котором отражается не только место, но и его история, коллективная память.

Городская среда быстро меняется, и акварели мастера фиксируют мгновения уходящей натуры, напоминая о ценности городской архитектуры и уникальности каждого уголка. Городские пейзажи нравятся горожанам. Глядя на них, они вспоминают детство, юность, рассказывают, что было и что осталось от старого и уютного Петропавловска.

#выставка #музей #Александр Листопадний #Путь к гармонии

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