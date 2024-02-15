Мгновения уходящей натуры Статьи 15 февраля 2024 г. 2:20 18 Андрей Кратенко Выставка «Путь к гармонии» в Северо-Казахстанском музее изобразительных искусств знакомит с творчеством художника и архитектора Александра Листопаднего. Фото музея изобразительных искусств СКО На этот раз художник представил более полусотни новых работ, а вместе с ними и весьма широкий спектр техник и материалов – от акварели до декоративной штукатурки, что позволяет ему показать разнообразие архитектурных элементов и ландшафтов. Стремление к детализации, характерное для профессии архитектора, проявляется в живописных работах. Член Союза архитекторов и градостроителей Казахстана Александр Листопадний – автор крупных архитектурных сооружений. По его проектам были построены церковь Вознесения в Петропавловске, мечеть в Булаево, обсерватория Северо-Казахстанского университета. Лучшие архитектурные проекты Листопаднего стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Выйдя на пенсию, Александр Листопадний почувствовал себя свободным художником, и теперь он пишет такие пейзажи, в которых Петропавловск предстает городом неповторимой красоты. Акварельные рисунки отражают очаровательные виды старых и новых микрорайонов. Озвучивая городские мотивы, художник отдает предпочтение деталям и контуру. Как и на чертежах, здесь все те же строгость линий и точность. Искусство Листопаднего восхищает зрителей способностью вызывать воспоминания. Его работы как зеркало, в котором отражается не только место, но и его история, коллективная память. Городская среда быстро меняется, и акварели мастера фиксируют мгновения уходящей натуры, напоминая о ценности городской архитектуры и уникальности каждого уголка. Городские пейзажи нравятся горожанам. Глядя на них, они вспоминают детство, юность, рассказывают, что было и что осталось от старого и уютного Петропавловска. #выставка #музей #Александр Листопадний #Путь к гармонии