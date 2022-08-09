Michigan State University планируют открыть в Нур-Султане

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал на заседании Правительства, филиалы каких зарубежных вузов планируется открыть в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Во исполнение поручения Главы государства открываются филиалы российских вузов. Так, на базе Атырауского университета нефти и газа имени С.Утебаева открывается филиал РГУ имени М.Губкина. В Алматы на базе КазНУ имени аль-Фараби открывается филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Также, в 2023 году в Нур-Султане планируется открыть Michigan State University» - сказал Саясат Нурбек.

Это делается для введения мировых образовательных стандартов и передовой практики в образовательный процесс, пояснил министр.

Напомним, что в 2021 году был открыт филиал университета "De Montfort Leicester". В Петропавловске открывается филиал University of Arizona. В рамках сотрудничества с вузом будут запущены двудипломные образовательные программы.

Для функционирования филиалов приняты постановления Правительства. Выделен государственный образовательный заказ.