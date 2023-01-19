Microsoft уволит 10 тысяч сотрудников

Экономика , В мире , США
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Компания Microsoft стала последней в ряду сразу нескольких технологических компаний, которые за последнее время приняли решение о массовых сокращениях. Американский компьютерный гигант уволит 10 тысяч своих сотрудников, или до 5% ее персонала по всему миру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Фото: Getty Images

Ожидается, что компании придется потратить на реорганизацию и выплату компенсаций уволенным до 1,2 млрд долларов.

Как отметил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, во время пандемии коронавируса клиенты охотно тратили деньги на продукцию компании, но теперь они проявляют куда большую сдержанность. При этом Наделла выразил надежду, что несмотря на экономический спад, который уже переживают или ожидают многие страны, новые прорывы в области искусственного интеллекта принесут с собой и новую волну компьютеризации.

В последнее время сотни технологических компаний, в том числе и крупнейших в мире, объявили о массовых сокращениях. В их числе Amazon в попытке снизить расходы объявил о планах по сокращению более 18 тысяч рабочих мест, это крупнейшее сокращение в истории компании.

Онлайн-гигант, на который трудится полтора миллиона человек по всему миру, не стал уточнять, в каких регионах грядут основные сокращения, но подтвердил, что в их числе будет и Европа. Основные сокращения пройдут в отделах по продажам и отделах кадров.

В начале ноября начала массовые сокращения и компания Meta, владеющая соцсетью Facebook. Глава Meta Марк Цукерберг объявил о сокращении 11 тысяч сотрудников, или 13% от их общего числа. Это одно из самых массовых увольнений 2022 года не только в технологическом секторе, но и в американских компаниях в целом. По словам Цукерберга, пандемия COVID-19 дала стимул роста многим IT-компаниям, но к концу 2022 года прибыль Meta оказалась гораздо ниже, чем прогнозировалось.

Примерно то же самое и в то же время произошло с социальной сетью Twitter. После ее перехода под контроль Илона Маска в компании начались массовые увольнения. Каждый из 8 тысяч сотрудников Twitter получил электронное письмо, в котором сообщалось о принятом в отношении него решении. Согласно оценкам, без работы остались около половины сотрудников Twitter.

Бизнес Microsoft во время пандемии процветал, подогреваемый ростом числа людей, вынужденных работать из дома.

В период с июня 2021 по июнь 2022 года персонал компании вырос примерно на 40 тысяч и достиг 221 тысячи сотрудников на полной ставке, включая 99 тысяч за пределами США.

Но по мере замедления роста прибылей к концу прошлого года появилась и необходимость в сокращениях. Ожидается, что сокращение рабочих мест на 10 тысяч будет завершено к концу третьего квартала 2023 года.

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