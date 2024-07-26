Сотни пассажиров застряли на вокзале Парижа после поджога ж/д путей

В мире , Европа , Происшествия , Олимпиада
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Айман Аманжолова
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Сбой в движении поездов произошел на крупном железнодорожном вокзале «Монпарнас»

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Сотни пассажиров застряли на вокзале из-за масштабного сбоя в движении высокоскоростных поездов TGV, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Многие жители французской столицы планировали уехать в пятницу в отпуск. Помимо этого вечером в Париже состоится церемония открытия летних Олимпийских игр, из-за чего некоторые решили на время покинуть город, другие же, наоборот, приехать на мероприятие.

Многие пассажиры расположились на полу вокзала и на ступеньках лестниц вместе со своими сумками. Среди них и пассажиры с детьми.

«Я живу в Нанте. Я не смог сесть на поезд из аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль. Меня попросили поехать на вокзал «Монпарнас», поэтому я поехал через «Монпарнас». Я прибыл на вокзал, а всё заблокировано. Поездов нет, все поезда отменены», - рассказал мужчина, вернувшийся из Африки.

Он сообщил, что сейчас у пассажиров нет достоверной информации о возобновлении движения, поэтому им остается только ждать.

С табло на вокзале полностью убрали расписание скоростных поездов TGV. Вместо него на экране высвечивается сообщение о том, что данные будут появляться по мере подтверждения или отмены рейсов.

Ранее Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что несколько поджогов было совершено минувшей ночью. Действия злоумышленников привели к серьезным сбоям на трёх железнодорожных скоростных линиях. Многие поезда были задержаны и отменены, затронуты около 800 тысяч пассажиров. Власти Франции назвали произошедшее саботажем.

 

 

#поезд #пожар #Париж #ОИ-2024

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