МИД Казахстана прокомментировал инициативу США о стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

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«Приветствуем мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества», - говорится в сообщении.

В МИДе выразили надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе.



Также ведомство подтверждает неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы «два государства для двух народов».