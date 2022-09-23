Фото: пресс-служба МИД РК
Общество , Россия
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства

Пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана разъяснила порядок въезда и пребывания граждан России в нашей стране, сообщает Kazpravda.kz.

В ведомстве обозначили, что казахстанско-российское сотрудничество всегда отличалось высоким уровнем доверия и конструктивными подходами. В нынешней ситуации государственные органы РК руководствуются действующим законодательством страны и международными договорами.

«В отношении обеспокоенности некоторых казахстанцев по поводу роста числа приезжающих в нашу страну граждан Российской Федерации считаем необходимым разъяснить следующее.

Существует порядок въезда и пребывания в Казахстан иностранных граждан, контроль за ними осуществляют Пограничная служба Комитета национальной безопасности и Министерство внутренних дел РК соответственно.

Сегодня все государственные органы работают в штатном режиме и обеспечивают постоянный контроль над ситуацией. При этом иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК, необходимо соблюдение ими требований миграционного законодательства нашей страны», – отметили в МИД.

Здесь отдельно подчеркнули, что мы живём в правовом государстве, и наши действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения пресекаться в административном порядке.

Государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего.

«В любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из приоритета национальной безопасности.

Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьёзный тест.

Вместе с тем высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определённых моральных правил. Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства.

Казахстан – суверенное и независимое государство, сильная и сплочённая страна.

Глава государства неоднократно подчёркивал важность единства народа в любой ситуации.

Важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки», – обратились к казахстанцам во внешнеполитическом ведомстве страны.

Инфраструктура Казахстана на сегодня позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей. заверили в МИД РК.

«Нами ведётся тщательный мониторинг текущей ситуации, и при возникновении серьёзных рисков будут приняты соответствующие меры с учётом международного права и национального законодательства.

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