Согласно Постановлению Правительства РК, в положение о деятельности МИД внесены соответствующие изменения и дополнения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минздрава

Как уточняется, сбор биометрических данных в виде отпечатков пальцев предназначен для целей идентификации личности, отслеживания миграционных потоков иностранных граждан, обеспечения национальной безопасности и осуществления пограничного контроля.

Кроме того, на ведомство возлагается ответственность за разработку нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность загранучреждений по вопросам, относящимся к гражданству РК, включая процедуры приема заявлений на приобретение и утрату гражданства, а также установление факта принадлежности к гражданству.

Документ вступил в силу.