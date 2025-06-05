Казахстан готовится к строительству первой АЭС – шагу, способному изменить энергетическую карту страны. Но за громкими заявлениями – масса домыслов. Подробнее об этом рассказал генеральный директор РГП «Институт ядерной физики» Саябек Сахиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Научная основа ядерного кластера

– Саябек Куанышбекович, не могли бы рассказать о роли Института ядерной физики в развитии ядерного кластера Казахстана?

– Институт ядерной физики – единственный научно-производственный институт с полным циклом НИОКР: начиная от фундаментальных, прикладных исследований до производства продукции. Институт развивает технологии производства медицинских и промышленных изотопов, таких как Mo-99, I-131, F-18, Ir-192 и Co-57.

Нами внедряются методы нейтронного анализа, радиационной стерилизации и радиационной диагностики. Проводятся совместные исследования с международными партнерами.

Кроме того, институт осуществляет практическую подготовку специалистов в атомной энергетике через программы стажировок, дипломных и исследовательских проектов.

В институте функционирует три учебных центра по направлениям ядерной-физической, радиационной безопасности и неразрушающего контроля, в которых было подготовлено более 5000 специалистов.

В настоящее время ученые института выполняют уникальные исследования и ресурсные испытания перспективных материалов и топлива для реакторов четвертого поколения и термоядерных реакторов, выполняют исследования в области фундаментальной ядерной физики в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

Институт ядерной физики – это неразрывная часть развития ядерного кластера нашей страны, тем более с учетом будущего строительства АЭС.

Поставщик технологий: выбор на финишной прямой

– Ранее было заявлено, что в первой половине этого года будет определен поставщик технологий для строительства станции. Как вы оцениваете текущий статус изучения предложений этих поставщиков?

– В настоящее время продолжается процедура определения поставщика реакторной технологии для строительства первой атомной электростанции в Казахстане.

Как вы знаете, в рамках комплексной работы был сформирован шорт-лист из четырех потенциальных вендоров: китайский China National Nuclear Corporation, российский ГК «Росатом», французский Électricité de France и южнокорейский Korea Hydro & Nuclear Power.

Насколько мне известно, Агентство Республики Казахстан по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" провели детальные обсуждения с каждой компанией, осуществили визиты на их референтные атомные электростанции и производственные объекты.

Ожидается, что решение на основе комплексной оценки предложений компаний будет принято в скором времени.

Миф о 5,5 миллиарда долларов

– В настоящее время в СМИ и обществе активно обсуждается вопрос стоимости строительства АЭС в Казахстане, появились слухи, что якобы китайские компании могут построить за 5,5 млрд долларов. Как вы оцениваете реалистичность этого предложения?

– Это слухи из разряда фантастики. Мировой опыт показывает, что такие объекты обходятся порядка 10-15 млрд долларов.

К примеру, Китай построил в Пакистане АЭС с двумя реакторами за 9,1 млрд долларов по ценам 2013 года, что в пересчете на текущие цены, с учетом фактической долларовой инфляции за двенадцатилетний период составляет 12,5 млрд долларов США.

В этой связи сообщение о готовности КНР построить в Казахстане два атомных энергоблока мощностью 2,4 ГВт за 5,5 млрд долларов не соответствует действительности.

Учитывая масштабность проекта и мировой опыт по его реализации, строительство АЭС по озвученным ценам просто невозможно.

Справка: КНР построил блоки №2 и №3 АЭС Карачи, мощность каждого блока порядка 1050 МВт. С 2013 года инфляция по кумулятивному индексу цен потребителей составила 137,2%.