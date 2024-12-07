Михаил Шайдоров стал третьим в короткой программе на историческом финале Гран-при

Спорт
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Ранее никому из казахстанцев не удавалось пробиться в финальный этап Гран-при, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял промежуточное третье место на финальном этапе Гран-при в Гренобле (Франция), сообщает Olympic.kz.

Казахстанец успешно выступил в короткой программе. За свое выступление Шайдоров получил 91,26 балла, что позволило ему войти в тройку лучших.

Лидером соревнований стал Илья Малинин (США) - 105,43 балла. Второе место у Юмы Кагиямы (Япония) - 93,49.

Победитель и призеры определятся после произвольной программы, которая состоится 7 декабря.

Отметим, что Шайдоров вошел в историю. Ранее никому из казахстанцев не удавалось пробиться в финальный этап Гран-при.

#гран-при #фигурное катание #Михаил Шайдоров

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