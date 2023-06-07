Миллионы квадратов для населения

Аким области Нурлыбек Налибаев отметил, что обеспечение граждан качественным жильем по доступным программам – одна из первоочередных забот исполнительной власти.

– В нашей области в 2023–2029 годах планируется построить 5 041,5 тысячи квадратных метров жилья, на это предусмотрены средства из всех источников финансирования, – сказал аким. – За четыре месяца текущего года в регионе введено в эксплуатацию 174,3 тысячи квадратных метров жилья – это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатели можно улучшать и далее, но главное, строить качественно.

– В нынешнем году в рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» планируется ввести в эксплуатацию 692,3 тысячи квадратных метров жилья, – уточнил Нурлыбек Налибаев. – Важно обеспечить своевременное и полное выполнение плана до конца года. На контроле должно быть качество работ. Необходимо сдать в срок в эксплуатацию 1 тыс. квартир, которые планируется приобрести для социально уязвимых слоев населения.

Также на совещании обсуждался вопрос сдерживания цен на социально значимые продукты питания.

– По второму вопросу повестки дня профильному областному департаменту поручено провести мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в торговых точках, – рассказали в акимате области. – Акиматам города Кызылорды и районов необходимо проводить разъяснительную работу среди предпринимателей касательно соблюдения предельной торговой надбавки на товары. Кроме того, поставлена задача еженедельно проводить ярмарки сельхозпродукции.

Важно также, чтобы предприятия по переработке риса заключили соглашения с покупателями в других регионах без посредников. Чтобы по всему Казахстану была приемлемая цена на кызылординский рис. Для этого поручено совместно с профильными министерствами рассмотреть возможности организации бизнес-встречи с участием представителей социально-предпринимательских корпораций регионов и бизнесменов.