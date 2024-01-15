Миллионы – в дело!

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Андрей Кратенко

Благодаря программе «Ауыл аманаты» жители СКО развивают бизнес и создают новые рабочие места.

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По программе «Ауыл аманаты» 45 жителей Кызылжарского района получили льготные займы на общую сумму 398 млн тенге.

Напомним, что проект «Ауыл аманаты» направлен на повышение доходов сельского населения. Оператором программы выступает АО «СПК «Солтүстік».

В 2023 году было одобрено 236 заявок в размере 1,8 млрд тенге. Чаще всего сельчане подавали заявки на развитие животноводства. На втором месте находилось приобретение техники и оборудования, на третьем – торговля. Средняя сумма выданного льготного займа составила 7,3 млн тенге.

Так, например, житель села Прибрежное Амир Баукенов разводит овец. По программе «Ауыл аманаты» он получил деньги и купил 115 голов скота. Сейчас на его ферме трудятся три человека. Овцы приносят приплод, поголовье растет.

– Скот и мясо будем продавать населению, – делится планами Амир Баукенов. – На ферме у нас более 250 голов скота, в декабре получили приплод – 34 ягненка. Овцеводство – выгодный бизнес.

Другой житель села Прибрежное – Станислав Волков – получил заем в размере 8 млн тенге и приобрел на них для своей станции техобслуживания два подъемника, а кроме того, расширил площадь СТО.

– Пристроил еще один бокс на две машины, – рассказывает Станислав Волков. – После ремонта проведем паровое отопление, чтобы тепло стало сразу в двух боксах. Я все просчитал, сумею вовремя выплачивать заем и обеспечивать семью. Ежемесячный платеж вполне доступный.

Жительница райцентра Бесколь Мадина Кабаева оказывает сельчанам такую востребованную услугу, как лазерная эпиляция. На заемные средства она приобрела современный аппарат Holkon производства Германии.

– Отдала за аппарат три миллиона тенге, – говорит Мадина Кабаева. – Планирую окупить расходы за полгода. Конкуренты, конечно, есть, но этот бизнес все равно приносит выгоду. Кабинет пока арендую, но мечтаю приоб­рести свое помещение, чтобы расширить спектр услуг. По специальности я врач-дерматокосметолог. Программа «Ауыл аманаты» позволила мне начать свое дело. Низкий процент, каникулы, оптимальный срок кредитования... В СПК «Солтүстік» правильно и четко консультируют.

#программа #работа #СКО #бизнес #Ауыл аманаты

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