Министр культуры и информации РК провела ряд двусторонних встреч в Актау

Культура
82

Встречи прошли в духе доверия и взаимопонимания, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В рамках официальной программы, посвященной присвоению городу Актау статуса культурной столицы тюркского мира 2025 года, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева провела ряд двусторонних встреч с представителями международных культурных организаций и ведомств тюркских стран.

В беседе с генеральным секретарём ТЮРКСОЙ Султаном Раевым особый акцент был сделан на символичности выбора Актау культурной столицей тюркского мира. Султан Раев поздравил министра с этим важным событием, подчеркнув его значимость не только для Казахстана, но и для всех тюркских стран.

Стороны отметили важность углубления диалога между государствами тюркского мира в сфере культуры и духовного наследия.

С президентом Тюркской Академии Шахином Маджид-оглы Мустафаевым обсуждались вопросы научного и историко-культурного взаимодействия. В частности, рассматривался вопрос организации археологического и этнографического симпозиума на территории древнего городища Сарайшық, имеющего особое значение для тюркской цивилизации.

На встрече с правительственным комиссаром Венгрии Петером Хоппалом стороны обсудили развитие культурного и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Венгрией. В частности, рассматривались вопросы взаимного участия творческих коллективов в культурных мероприятиях (фестивалях, концертах, выставках и образовательных программах). В числе других важных вопросов обсуждалось установление сотрудничества между музеями двух стран для обмена экспозициями и реализации совместных научных проектов.

В ходе встречи с министром культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбеком Мамбеталиевым стороны подтвердили стремление к активизации и приданию динамизма двустороннему культурному и информационному сотрудничеству. Предметно обсуждались планы участия кыргызстанских артистов и деятелей культуры в международных фестивалях, театральных постановках и других культурных мероприятиях.

Встречи прошли в духе доверия и взаимопонимания, и стали подтверждением общего стремления к укреплению культурных связей, развития международного партнёрства и совместного продвижения богатого наследия тюркского мира.

#Актау #ТЮРКСОЙ #Аида Балаева

Популярное

Все
Дружба народов – залог нашей Победы
Размышления в контексте истории
Актер Шарип Серик арестован за абьюз
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
Битва умов
Центральная Азия – Европейский союз: инвестиции в будущее
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
Продвигая ценности единства и согласия
Расстаются с миллиардами
Борца с коррупцией осудили за взятку
Роль маслихатов в реализации президентских реформ
Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса
Работа – средство адаптации
Лифт возможностей
Требует внимания водная повестка
Раскрывая тайны недр
Заслушаны предложения по развитию рынка авиакеросина
Двустороннее взаимодействие расширяется
Обсуждены вопросы спортивной кооперации
Спорт и бизнес: а почему бы и нет?
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Qarmet подключится, и газ подешевеет
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
А ты оплатил налог на транспорт?
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
Уметь действовать в сложных ситуациях
«Сердце» ГЭС покоя не знает
Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спорткомплекс «Медеу»
Полиция наградила отважную девочку, бросившуюся вслед грабителю в Усть-Каменогорске
Заседание совета АНК состоялось в Астане
Состоялся республиканский семинар по вопросам госсимволов и ведомственных наград
Штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы
В области Абай максимально ускорят строительство «комфортных школ»
Казахстан завоевал первую лицензию на зимние Олимпийские игры-2026
Специализированный экономический суд постановил вернуть водоканал в госсобственность
Көрісу – день радости, встреч и прощения
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт

Читайте также

К вам едет... музей
Вдохновленные песней
Разобрать по косточкам? Нет, лучше собрать целую выставку и…
«Неслучайные штрихи»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]