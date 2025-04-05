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В рамках официальной программы, посвященной присвоению городу Актау статуса культурной столицы тюркского мира 2025 года, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева провела ряд двусторонних встреч с представителями международных культурных организаций и ведомств тюркских стран.

В беседе с генеральным секретарём ТЮРКСОЙ Султаном Раевым особый акцент был сделан на символичности выбора Актау культурной столицей тюркского мира. Султан Раев поздравил министра с этим важным событием, подчеркнув его значимость не только для Казахстана, но и для всех тюркских стран.

Стороны отметили важность углубления диалога между государствами тюркского мира в сфере культуры и духовного наследия.

С президентом Тюркской Академии Шахином Маджид-оглы Мустафаевым обсуждались вопросы научного и историко-культурного взаимодействия. В частности, рассматривался вопрос организации археологического и этнографического симпозиума на территории древнего городища Сарайшық, имеющего особое значение для тюркской цивилизации.

На встрече с правительственным комиссаром Венгрии Петером Хоппалом стороны обсудили развитие культурного и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Венгрией. В частности, рассматривались вопросы взаимного участия творческих коллективов в культурных мероприятиях (фестивалях, концертах, выставках и образовательных программах). В числе других важных вопросов обсуждалось установление сотрудничества между музеями двух стран для обмена экспозициями и реализации совместных научных проектов.

В ходе встречи с министром культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбеком Мамбеталиевым стороны подтвердили стремление к активизации и приданию динамизма двустороннему культурному и информационному сотрудничеству. Предметно обсуждались планы участия кыргызстанских артистов и деятелей культуры в международных фестивалях, театральных постановках и других культурных мероприятиях.

Встречи прошли в духе доверия и взаимопонимания, и стали подтверждением общего стремления к укреплению культурных связей, развития международного партнёрства и совместного продвижения богатого наследия тюркского мира.