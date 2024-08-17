Министр обороны посетил завод по выпуску бронетехники “Kazakhstan Paramount Еngineering”
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Министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова встретил председатель наблюдательного совета предприятия Айбек Барысов
Глава оборонного ведомства ознакомился с производственным процессом завода, также ему продемонстрировали работу действующего конструкторского бюро.
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что сейчас необходимо объединить усилия вооруженных сил и отечественных производителей по укреплению обороноспособности страны.
Все усилия оборонного ведомства направлены на поддержку оборонной отрасли. Такую задачу поставил глава государства и премьер министр.