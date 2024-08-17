Министр обороны посетил завод по выпуску бронетехники “Kazakhstan Paramount Еngineering”

Статьи
92

Министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова встретил председатель наблюдательного совета предприятия Айбек Барысов

фото: пресс служба МО РК

Глава оборонного ведомства ознакомился с производственным процессом завода, также ему продемонстрировали работу действующего конструкторского бюро.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что сейчас необходимо объединить усилия вооруженных сил и отечественных производителей по укреплению обороноспособности страны.

Все усилия оборонного ведомства направлены на поддержку оборонной отрасли. Такую задачу поставил глава  государства и премьер министр.

#министр #завод #оборона #МОРК

Популярное

Все
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Скорая помощь успела на... задержание
Награда нашла героев
В Астане при военно-патриотическом центре BATYRLAR открылся первый пограничный городок
Несмотря на ежегодные просьбы властей приобретать уголь заранее, павлодарцы не торопятся пополнять запасы
Миллиард тенге на жилье для молодежи
Уже определены необходимые объемы для населения, приняты меры по поставкам
Свекловодство в Жетысу идет на подъем
Здесь делают лучший пломбир
Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Без тяжб и в своих домах!
Воду дал... Антикор
На уборку – с танцами!
Полицейских учат технологиям мошенников
Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК
Заражённая западным цветочным трипсом партия гвоздики уничтожена в Астане
Состоялся форум Альянса выпускников президентской академии
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Конституционный суд передал в Национальную библиотеку Конституцию на шрифте Брайль
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники
Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны
Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту
Современные атомные станции надежны и безопасны
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Необходимо выступать единым фронтом
В столице проходит выставка-ярмарка из Таджикистана
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Электроэнергия в РК подорожала на 32% за год
День Абая отмечается в Казахстане
Петропавловск на грани мусорного коллапса
Более 1,5 месячной нормы осадков выпало в Астане за два дня
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Стал уютным заброшенный пляж
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане

Читайте также

Сострадание и благородство должны стать правилом страны
Этапы больших учений
Пограничное время
Борьба с контрафактом продолжается

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]