Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На месте он проверил организацию службы в воинской части, соблюдение уставного порядка, состояние боевой подготовки, казарм, санитарных зон и качество питания. Особое внимание он уделил бытовым условиям, вопросам обеспечения солдат и работе по созданию благоприятного морально-психологического климата в подразделениях.

Визит министра обороны совпал с торжественным событием в части. В этот день 60 молодых бойцов срочной службы дали клятву на верность Родине.

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов подчеркнул важность этого момента в жизни каждого гражданина Казахстана. Обратившись к молодым воинам, он пожелал им бодрости духа, отличной службы и успехов в боевой подготовке.

Разделить значимое событие с сыновьями прибыли родители из разных регионов страны. Для них был организован День открытых дверей. Родственники солдат ознакомились с условиями службы и быта, созданными в воинской части. Их также проинформировали о социальных программах, которые распространяются на молодых людей, прошедших армейскую школу.

На праздничный обед в столовую пригласили гостей части. Министр обороны и родители смогли оценить разнообразие и качество приготовленных блюд. В непринужденной обстановке поначалу сдержанная беседа переросла в душевный разговор. Бойцы интересовались биографией министра, его военной карьерой и опытом службы в различных гарнизонах.

В свою очередь молодые солдаты продемонстрировали ему глубокие знания истории воинской части.

Сегодня войсковая часть 03811 по праву считается одной из лучших частей в составе регионального командования «Юг», достойно продолжающей традиции боевой доблести и воинской чести.

Родители военнослужащих выразили искреннюю благодарность министру обороны и командованию воинской части за заботу об их сыновьях и возможность увидеть, в каких условиях несут службу их дети.

По итогам визита генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов дал командованию части ряд конкретных поручений по совершенствованию организации повседневной деятельности, поддержанию внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих постоянную боевую готовность и безопасность службы.