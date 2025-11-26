Министр обороны посетил Жамбылскую область

Служу отечеству!
5
Айман Аманжолова
корреспондент

В Луговском гарнизоне руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов без предварительного уведомления посетил воинскую часть 03811 регионального командования «Юг», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На месте он проверил организацию службы в воинской части, соблюдение уставного порядка, состояние боевой подготовки, казарм, санитарных зон и качество питания. Особое внимание он уделил бытовым условиям, вопросам обеспечения солдат и работе по созданию благоприятного морально-психологического климата в подразделениях. 

Визит министра обороны совпал с торжественным событием в части. В этот день 60 молодых бойцов срочной службы дали клятву на верность Родине. 

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов подчеркнул важность этого момента в жизни каждого гражданина Казахстана. Обратившись к молодым воинам, он пожелал им бодрости духа, отличной службы и успехов в боевой подготовке.

Разделить значимое событие с сыновьями прибыли родители из разных регионов страны. Для них был организован День открытых дверей. Родственники солдат ознакомились с условиями службы и быта, созданными в воинской части. Их также проинформировали о социальных программах, которые распространяются на молодых людей, прошедших армейскую школу. 

На праздничный обед в столовую пригласили гостей части. Министр обороны и родители смогли оценить разнообразие и качество приготовленных блюд. В непринужденной обстановке поначалу сдержанная беседа переросла в душевный разговор. Бойцы интересовались биографией министра, его военной карьерой и опытом службы в различных гарнизонах.

В свою очередь молодые солдаты продемонстрировали ему глубокие знания истории воинской части.

Сегодня войсковая часть 03811 по праву считается одной из лучших частей в составе регионального командования «Юг», достойно продолжающей традиции боевой доблести и воинской чести.

Родители военнослужащих выразили искреннюю благодарность министру обороны и командованию воинской части за заботу об их сыновьях и возможность увидеть, в каких условиях несут службу их дети.

По итогам визита генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов дал командованию части ряд конкретных поручений по совершенствованию организации повседневной деятельности, поддержанию внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих постоянную боевую готовность и безопасность службы.

 

#РК #МО

Популярное

Все
Началось строительство сталелитейного завода
Два золота и бронза
Счастье где-то рядом
Новичкам везет!
Успех на домашнем турнире
Для психологической безопасности личного состава
Гастролер с «синтетикой»
Музейный вернисаж
Ружье под мостом
«Smart военкомат»: от «пилота» – к практике
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Резервисты – опора страны
Нацдоклад «О профилактике семейно-бытового насилия» презентован в Астане
«Душой и сердцем чистым будь...»
Посол страны под названием «Детство»
В Приаралье открыли десятую школу нового формата
Спасатели спустили туристов с вершины
Как не потерять цифровые активы
Одобрен проект Концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы
Заслуженный успех Сезим
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Пройдемся по индустриальной Караганде
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Из казармы в кампус
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Факультету Национальной гвардии в НУО - 15 лет
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]