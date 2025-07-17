Министр обороны торжественно открыл военную поликлинику в Астане

Здравоохранение,Армия
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Венера Баталова
корреспондент

Поликлиническое отделение, которое теперь функционирует по новому адресу, готово принимать до 300 пациентов в день и обслуживать как военнослужащих, курсантов, кадетов, так и членов их семей и ветеранов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, Управления начальника Тыла, личный состав филиала, Главного военного клинического госпиталя и ветераны Вооруженных сил.

С важным событием военных медиков поздравил министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов. Он отметил, что новое расположение поликлиники находится в районе, где компактно проживают военнослужащие с семьями, а также значительное число ветеранов.

«Подразделение Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны занимает ведущие позиции в системе военной амбулаторной службы, обеспечивая квалифицированную помощь тысячам военнослужащим и членам их семей. В здании проведен капитальный ремонт, перепланировка, закуплено современное оборудование», – сказал руководитель ведомства.

Он также отметил, что перед военной поликлиникой открываются новые возможности.

«Мы создали все условия – теперь на вас лежит главная задача: поднять качество оказания медицинской помощи на новую высоту. От вашего профессионализма, заботы, человечности зависят не только здоровье, но и моральный дух наших военнослужащих. Уверен, что вы оправдаете доверие и сделаете все возможное для повышения авторитета военной медицины и укрепления ее имиджа в обществе», – добавил министр обороны.

В торжественной обстановке под сопровождение военного оркестра министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов перерезали символическую ленту.

В завершение мероприятия участники церемонии совершили обход кабинетов, оснащенных в соответствии с врачебным профилем и отвечающих текущим потребностям профильных специалистов, необходимым для оказания первичной помощи пациентам.

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