Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку из-за скандала с рисом

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По данным агентства Kyodo, на освободившийся пост будет назначен пользующийся популярностью среди населения молодой политик Синдзиро Коидзуми, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Таку Это подал в отставку из-за громкого скандала, разгоревшегося после его высказываний о рисе, которые вызвали острую критику в обществе. О своем решении политик сам сообщил журналистам.

По данным агентства Kyodo, на освободившийся пост будет назначен пользующийся популярностью среди населения молодой политик Синдзиро Коидзуми, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми. В команде главы правительства Сигэру Исибы, пришедшего к власти осенью 2024 года, Коидзуми возглавлял избирательный комитет Либерально-демократической партии (ЛДП), но ушел в отставку после провального выступления партии на досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

Громкий скандал разразился в минувшие выходные, когда он на одном из мероприятий в шутливой форме сказал, что не покупает рис, потому что его семье его дарят в таких количествах, "что впору даже продавать". На фоне подорожания этого основного в рационе японцев продукта заявление политика вызвало острейшую критику в соцсетях, а затем и со стороны оппозиции и даже самого премьера.

Исиба извинился за слова министра, но поначалу отверг призывы к отставке. Позднее оппозиционные партии сошлись во мнении, что Это должен покинуть свой пост, и пригрозили вотумом недоверия главе Минсельхоза. Правящая ЛДП и входящая с ней в коалицию партия "Комэйто" не располагают большинством в ключевой нижней палате парламента, формируя правительство меньшинства.

Скандал может нанести удар по правительству Исибы, рейтинги которого в последнее время показывают снижение до минимальных значений с момента начала работы его администрации, перед предстоящими летом выборами в верхнюю палату парламента. При неблагоприятном исходе ЛДП и "Комэйто" могут потерять большинство и в ней.

Цена на рис в Японии последовательно росла весь прошлый год из-за плохого урожая, причиной которого стали череда стихийных бедствий и аномальная жара. В качестве еще одного фактора местные наблюдатели называют рост числа туристов, что ведет к повышенному спросу. В начале мая цена на этот продукт в Японии снизилась впервые за четыре с половиной месяца, однако его текущая стоимость по-прежнему вдвое выше, чем год назад. 

#скандал #Япония #министр #рис

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