Министр торговли Бахыт Султанов перенес отчетную встречу из-за самоизоляции

Общество
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Отчетная встреча министра торговли и интеграции Бахыта Султанова перенесена. Он самоизолировался, передает Kazpravda.kz.

В пресс-службе Минторговли сообщили, что отчетную встречу министра с населением перенесли на июль.

"Решение о переносе отчета министра перед населением было принято в связи с усложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией и ужесточением карантинного режима. В этих условиях для обеспечения безопасности сотрудников большая часть руководства и работников министерства переведена на удаленный режим работы. Министр также продолжает работать удаленно в режиме самоизоляции", - говорится в сообщении.

Ранее из режима самоизоляции вышли Премьер-министр Аскар Мамин, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр образования Асхат Аймагамбетов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, а также аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

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