Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился с матерями легендарных чемпионов

В столице состоялась встреча министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова с матерями выдающихся казахстанских спортсменов, ставших национальной гордостью. Глава ведомства принял Сырлыкүл Саттарханову, мать олимпийского чемпиона по боксу Бекзата Саттарханова, и Оксану Тен, мать знаменитого фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена.
В ходе встречи министр отметил, что сегодня, когда выдающиеся спортсмены, прославившие страну на международной арене, ушли из жизни, их матери продолжают неустанно трудиться, чтобы увековечить их память. Эти женщины, преисполненные преданности и силы, делают все возможное, чтобы имена чемпионов навсегда остались в сердцах людей и вдохновляли новые поколения.
«Как говорится в народе, великие рождаются от великих матерей. Истинные качества и устремления передаются через материнскую любовь и воспитание. Благодаря вашему самоотверженному труду Бекзат и Денис навсегда остались источниками вдохновения и примером для подрастающего поколения», – подчеркнул Ербол Мырзабосынов. Он также выразил намерение продолжать работу по сохранению наследия выдающихся спортсменов, подчеркнув важность их достижений для молодежи.
Напомним, что Бекзат Саттарханов был чемпионом летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее (Австралия) и серебряным призером чемпионата Азии. Также завоевал серебряные медали на чемпионате мира и первенстве Азии среди молодежи.
В свою очередь Денис Тен был бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи (Россия), обладателем серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира, победителем чемпионата четырех континентов, чемпионом Азиатских игр и Универсиады. Они ушли из жизни на пике своей славы и карьеры.