Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился с матерями легендарных чемпионов

В столице состоялась встреча министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова с матерями выдающихся казахстанских спортсменов, ставших национальной гордостью. Глава ведомства принял Сырлыкүл Саттарханову, мать олимпийского чемпиона по боксу Бекзата Саттарханова, и Оксану Тен, мать знаменитого фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе встречи министр отметил, что сегодня, когда выдающиеся спортсмены, прославившие страну на международной арене, ушли из жизни, их матери продолжают неустанно трудиться, чтобы увековечить их память. Эти женщины, преисполненные преданности и силы, делают все возможное, чтобы имена чемпионов навсегда остались в сердцах людей и вдохновляли новые поколения.

«Как говорится в народе, великие рождаются от великих матерей. Истинные качества и устремления передаются через материнскую любовь и воспитание. Благодаря вашему самоотверженному труду Бекзат и Денис навсегда остались источниками вдохновения и примером для подрастающего поколения», – подчеркнул Ербол Мырзабосынов. Он также выразил намерение продолжать работу по сохранению наследия выдающихся спорт­сменов, подчеркнув важность их достижений для молодежи.

Напомним, что Бекзат Саттарханов был чемпионом летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее (Австралия) и серебряным призером чемпионата Азии. Также завоевал серебряные медали на чемпионате мира и первенстве Азии среди молодежи.

В свою очередь Денис Тен был бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи (Россия), обладателем серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира, победителем чемпионата четырех континентов, чемпионом Азиатских игр и Универсиады. Они ушли из жизни на пике своей славы и карьеры.