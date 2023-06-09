Министры Казахстана и Азербайджана провели переговоры

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На двусторонней встрече в Астане заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудили вопросы расширения взаимного экспортно-импортного сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

На двусторонней встрече в Астане заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудили вопросы расширения взаимного экспортно-импортного сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По информации Серика Жумангарина, сегодня Казахстан продолжает работу по продвижению на рынок Азербайджана 110 видов обработанных товаров на сумму свыше $304 млн. Выходу казахстанских производителей за рубеж помогают торгово-экономические миссии под эгидой Министерства торговли и интеграции РК и АО «QazTrade». Так, в результате деловой поездки в апреле этого года в Баку были заключены экспортные контракты на общую сумму $55 млн.

В продолжение достигнутых договоренностей стороны обсуждают поставку семи казахстанских локомотивов в Азербайджан с применением финансово-страховых инструментов АО «ЭСК «KazakhExport».

«Мы возместим транспортные расходы на доставку казахстанского груза до Азербайджана. Готовы со своей стороны в рамках продвижения экспорта помочь казахстанскому производителю, импортерам заключить эту сделку на взаимовыгодных условиях», - сообщил Жумангарин.

В свою очередь Казахстан заинтересован в поставках плодоовощной продукции из Азербайджана в западные регионы страны. Для этого азербайджанский бизнес может использовать мощности Центра производства и логистики «Азерсун» на территории Специальной экономической зоны «Морпорт Актау».

В ходе переговоров стороны также затронули вопросы увеличения экспорта казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан и установления стабильных сквозных тарифов для грузоперевозчиков по Транскаспийскому коридору.

Как отметил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, Казахстан и Азербайджан успешно сотрудничают и реализуют обоюдные договоренности в области энергетики.

«Ежемесячно из Казахстана в Азербайджан поступает порядка 12-14 танкеров с сырой нефтью. До конца года мы ожидаем выполнение договоренностей по поставке сырой нефти на уровне 1 млн 150 тыс. тонн. В этой отрасли есть огромный потенциал, который необходимо использовать», — заключил Парвиз Шахбазов.

 

#переговоры #сотрудничество #экономика #вице-премьер #министр #Азербайджан

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