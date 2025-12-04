Минторговли предлагает временно расширить перечень социально значимых продуктов

Экономика
127
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

В обновленном списке могут оказаться помидоры, говядина и рыба

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минторговли вынесло на общественное обсуждение проект приказа о расширении перечня социально значимых продовольственных товаров. Проект опубликован на площадке «Открытые НПА», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если ранее в перечень входило 19 наименований, то согласно проекту приказа предлагается увеличить их количество до 33. Каждая позиция будет дополнительно обсуждена с бизнес-сообществом, палатой предпринимателей и госорганами.

Основная цель временного расширения перечня социально значимых продовольственных товаров - сделать наиболее востребованные продукты питания доступнее для населения и обеспечить их ценовую стабильность.

В МТИ подчеркнули: расширение перечня СЗПТ является временной мерой и осуществляется для обеспечения прозрачности ценообразования на эти товары и исключения непродуктивных посредников, накручивающих высокую надбавку. Для производителей товаров, подпадающих под включение в расширенный перечень СЗПТ, это создаст стимулы для увеличения производства и расширения мощностей.

Вместе с тем включение товаров в перечень СЗПТ освобождает производителей и импортёров от обязанности выплачивать торговым сетям вознаграждения и ретро-бонусы. Это позволит снизить конечную стоимость продукции для населения и даст бизнесу возможность направлять высвободившиеся средства на развитие.

Производители товаров из перечня получают доступ к мерам государственной поддержки: льготные перевозки СЗПТ, фиксированные коммунальные тарифы, льготные оборотные средства и другие инструменты.

Предлагаемый полный перечень социально значимых продовольственных товаров может выглядеть так:

1. Мука пшеничная первого сорта

2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)

3. Рожки (весовые)

4. Крупа гречневая (ядрица, весовая)

5. Рис шлифованный (круглозерный, весовой)

6. Картофель

7. Морковь столовая

8. Лук репчатый

9. Капуста белокочанная

10. Помидоры

11. Огурцы

12. Яблоки

13. Сахар белый – сахар-песок

14. Масло подсолнечное

15. Говядина с костями

16. Говядина бескостная

17. Мясной фарш

18. Баранина с костями

19. Конина с костями

20. Рыба свежая или охлажденная (лещ, карась, судак, щука, сазан, рипус)

21. Рыба мороженная (судак, минтай, хек, камбала, скумбрия, сазан)

22. Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)

23. Куры

24. Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке

25. Молоко ультрапастеризованное, стерилизованное

26.  Кефир 2,5% жирности

27. Сметана

28. Творог: 5 – 9 % жирности

29. Сыр твердый

30. Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности без наполнителей и растительных жиров)

31. Яйцо куриное (I категория)

32. Чай черный

33. Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»)

Министерство торговли и интеграции приглашает всех заинтересованных граждан, представителей бизнеса и экспертного сообщества принять участие в общественном обсуждении проекта приказа на портале «Открытые НПА» по этой ссылке.

#продукты #Минторговли

