Минздрав придумал способ улучшить качество работы участковых врачей

За каждый случай раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза или же предотвращения материнской и детской смертности медработники будут получать бонусы к зарплате.

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В Казахстане в пилотном режиме стартовал проект, стимулирующий участковых врачей более качественно обследовать пациентов. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

По словам министра, определены 6 индикаторов: за каждый случай раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза или же предотвращения материнской и детской смертности медработники будут получать бонусы к заработной плате.

Помимо этого, теперь на прием к узким специалистам по 9 направлениям можно записаться без предварительного посещения врача общей практики. Для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание ускорено обследование в организациях ПМСП за 18 дней по маршруту «зеленого коридора».

«Благодаря этим новшествам, за полгода ранняя диагностика злокачественных новообразований увеличилась на 5,6%», — сказала Ажар Гиният.

Министр отметила, что первичная медико-санитарная помощь является одной из базовых в системе здравоохранения, ее оказывают 5617 объектов. Для обеспечения семейного принципа обслуживания и территориальной доступности созданы участковые команды в составе врача, среднего медперсонала, психолога и соцработника. Пересмотрен государственный норматив сети организаций здравоохранения. В крупных селах, где проживает порядка 500 человек, число медицинских работников увеличено с одного до трех. Расширены и функции сестринского приема для снижения очередности приема к врачу общей практики.

«Вместе с тем, имеются и актуальные вопросы в направлении обеспечения доступности медицинской помощи. Следует отметить, что наибольшее количество жалоб приходятся на Астану, Алматы, Акмолинскую и Атыраускую области», - подчеркнула Гиният.