Минздрав проведет комплексную проверку клиник пластической хирургии

Наиболее резонансные случаи зарегистрированы в городах Алматы и Астана, а также в Мангистауской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минздраве в целях дальнейшего усиления госконтроля за деятельностью медорганизаций по согласованию с Генпрокуратурой запланировали проведение дополнительных внеплановых проверок в отношении клиник, оказывающих услуги в сфере пластической хирургии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В случае нарушений, будут приняты меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства РК.

Территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава за период с 2021 года по настоящее время проведено 92 внеплановые проверки субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в сфере пластической хирургии.

«Наибольшее количество проверок проведено в 2024 году, что обусловлено увеличением числа обращений граждан по вопросам качества и безопасности оказания медицинской помощи в сфере пластической хирургии. По результатам проведенных проверок выявлены нарушения лицензионных требований, стандартов организации оказания медицинской помощи, правил ведения медицинской документации, а также отдельные факты осуществления медицинской деятельности без соответствующих разрешительных документов. По выявленным нарушениям территориальными департаментами Комитета выданы обязательные для исполнения предписания об их устранении», – сказано в пресс-релизе.

Кроме того, составлено 24 протокола об административных правонарушениях, наложены административные взыскания на общую сумму 4,8 млн тенге.

В рамках контрольных мероприятий территориальные департаменты Комитета также провели внеплановые проверки по отдельным случаям с летальным исходом после пластических операций.

Наиболее резонансные случаи зарегистрированы в городах Алматы и Астана, а также в Мангистауской области.

По результатам проверок материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в пределах их компетенции.