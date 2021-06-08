Минздрав РК оштрафовали за воспрепятствование защите Биртанова

Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана оштрафовал Министерство здравоохранения РК за непредоставление документов, запрошенных адвокатами экс-министра Елжана Биртанова, сообщает Kazpravda.kz
Сегодня, 8 июня, в столичном суде рассматривается продление домашнего ареста Елжану Биртанову. В ходе заседания адвокат Серик Сагалиев выступил с обвинительным заявлением в адрес Минздрава.
"Защите чинятся препятствия при сборе доказательств невиновности нашего подзащитного. На адвокатские запросы, направленные в Министерство здравоохранения, министерство не отвечает, а в последующем вообще отказалось давать ответы, ссылаясь на то, что платформа признана вещественным доказательством. Тогда как защита не просила предоставить саму платформу или доступ к ней, а просило копию документов, необходимых для осуществления полноценной защиты. Это при том, что копии некоторых документов были представлены Министерству здравоохранения. В этой связи защита была вынуждена обратиться в Департамент юстиции Нур-Султана с заявлением о составлении протокола об административном правонарушении в отношении министерства здравоохранения по факту воспрепятствования законной деятельности адвоката", - сообщил Сагалиев.
Протокол был составлен и направлен в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана для рассмотрения по существу.
По результатам рассмотрения протокола 7 июня 2021 года Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана в отношении Министерства здравоохранения признал их виновными в совершении административного правонарушения по статье 668 Кодекса об административных правонарушениях и наложил на ведомство штраф в размере 40 813 тенге. Тем самым факт воспрепятствования защите в этом деле в сборе доказательств установлен постановлением административного суда.