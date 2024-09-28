Мир фантазий Тлеужана Батанова Статьи 28 сентября 2024 г. 0:00 76 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры В Национальном музее проходит выставка «Сезім» известного художника Тлеужана Батанова. В экспозиции представлено около 150 художественных, графических и скульптурных произведений автора. фото Игоря Бургандинова – Тлеужан Багыбаевич – участник более 80 международных и республиканских симпозиумов. Большое число его художественных и скульптурных работ приобретаются коллекционерами и хранятся в частных собраниях многих стран, – говорит художник и этнограф-оружиевед, член Союза художников Казахстана Калиолла Ахметжан. Тлеужан Батанов – не только живописец, график, скульптор и дизайнер, он много лет занимается преподавательской деятельностью. Талантливый педагог воспитал несколько поколений художников и дизайнеров. – Удивительным образом этот художник способен одновременно создавать нежнейшие акварельные пейзажи, выразительные живописные портреты, оригинальные абстрактные композиции и необычные скульптуры, – говорит научный сотрудник Национального музея РК Жанар Жаксалыкова. – При этом в его пейзажах, вполне реалистичных на первый взгляд, нередко ощущается нечто космическое, возможно, благодаря огненным феерическим цветам, которые находит художник в окружающем мире. А в абстрактных композициях, напротив, видны реалистические лица, фигуры, казахские орнаменты, и даже, кажется, что слышится мелодия степи. Художник свободно перемещает в своем пространстве природные стихии, живые образы и фантастические формы, сотканные из иллюзий и чувств, и это помогает ему с наибольшей силой выразить свой художественный мир, таинство своей души. По словам Жанар Жаксалыковой, композиции, сюжеты и образы работ Тлеужана Батанова вызывают сильные эмоциональные реакции у зрителей. Причина в том, что в каждом произведении автор стремится прочувствовать в образных проявлениях особо важные вещи, приносящие человеку счастье. Такие ценности, как молодость, красота, любовь, семья, связь поколений, находят отражение и в его скульптурах. Художник в своем творчестве не ограничивается только созданием реалистических образов, он умело сочетает реализм и полуабстрактную декоративную форму. #Астана #выставка #Тлеужан Батанов #Сезім