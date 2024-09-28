Мир фантазий Тлеужана Батанова

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Национальном музее проходит выставка «Сезім» известного художника Тлеужана Батанова. В экспозиции представлено около 150 художественных, графических и скульптурных произведений автора.

фото Игоря Бургандинова

– Тлеужан Багыбаевич – участник более 80 международных и республиканских симпозиумов. Большое число его художественных и скульп­турных работ приобретаются коллекционерами и хранятся в частных собраниях многих стран, – говорит художник и этнограф-оружиевед, член Союза художников Казахстана Калиолла Ахметжан.

Тлеужан Батанов – не только живописец, график, скульптор и дизайнер, он много лет занимается преподавательской деятельностью. Талантливый педагог воспитал несколько поколений художников и дизайнеров.

– Удивительным образом этот художник способен одно­временно создавать нежнейшие акварельные пейзажи, выразительные живописные порт­реты, оригинальные абстракт­ные композиции и необычные скульптуры, – говорит научный сотрудник Национального музея РК Жанар Жаксалыкова. – При этом в его пейзажах, вполне реалистичных на первый взгляд, нередко ощущается нечто космическое, возможно, благодаря огненным фееричес­ким цветам, которые находит художник в окружающем мире. А в абстрактных композициях, напротив, видны реалистические лица, фигуры, казахские орнаменты, и даже, кажется, что слышится мелодия степи. Художник свободно перемещает в своем пространстве природные стихии, живые образы и фантастические формы, сотканные из иллюзий и чувств, и это помогает ему с наибольшей силой выразить свой художественный мир, таинство своей души.

По словам Жанар Жаксалыковой, композиции, сюжеты и образы работ Тлеужана Батанова вызывают сильные эмоциональные реакции у зрителей. Причина в том, что в каждом произведении автор стремится прочувствовать в образных проявлениях особо важные вещи, приносящие человеку счастье. Такие ценности, как молодость, красота, любовь, семья, связь поколений, находят отражение и в его скульптурах. Художник в своем творчестве не ограничивается только созданием реалистических образов, он умело сочетает реализм и полуабстрактную декоративную форму.

#Астана #выставка #Тлеужан Батанов #Сезім

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