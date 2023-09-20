Мир глазами Николь

В экспозиции «Путь Николь», организованной при поддержке фонда Nicole Art Sense и Евразийской академии искусств, представлены живопись, графика. И не только.

Акварель и защитные перчатки, пластик и идеальная композиция, экология и джазовая музыка. Художник Николь Карстенс поднимала проблемы духовного развития нашего общества и сос­тояния планеты в 80–90-е годы. Ее работы демонстрировались на многочисленных персональных и групповых выставках в Нидерландах, США и других странах. В ноябре 2000 года она серьезно заболела, ее последним желанием было основать собственный художественный фонд Nicole Art Sense, который открылся незадолго до ее смерти – в апреле 2001 года.

Бесконечный источник творческой энергии, необходимость осмысления всего, что происходит в жизни, острое желание изменить этот мир к лучшему – так говорили о Николь Карстенс собравшиеся на вернисаже гости. Среди них – ее брат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Республике Казахстан Андре Карстенс.

– Мы с Николь с детства были глубоко связаны. Она, можно сказать, была источником вдохновения. В год, когда я начал свою дипломатическую карьеру, она уехала в Нью-Йорк, где нашла свой собственный путь, полнос­тью посвятив жизнь искусству. Она шла дальше – в джаз, абстракцию, минимализм… А я не поспевал за ней. Мне было сложно увидеть пользу и красоту ее искусства – я долго не понимал его, при ее жизни и после ее смерти. На это ушло много времени, но я рад, что у меня появилась возможность окунуться глубже в ее творчество и поделиться им с вами, – рассказал Андре Карстенс.

«Джамбо», «Хэндикап», «Стул», «Снег в Японии», «Не оставляй меня в желтом»… Названия интригуют так же, как и сами работы: каждая заставляет подол­гу остановиться и задуматься, рассматривая детали.

– Работы Николь очень четко и внятно рассказывают о всех этапах ее жизни. Профессиональное художественное образование всегда «надевает» на человека защитные латы академизма, из которых не всякий может вырваться. У Николь получилось, – отметила председатель кураторского совета центра современного искусства Kulanshi Лейла Махат. – Сох­раняя эстетику, она вышла из общепринятых рамок визуального восприятия, соединилась с философией, социальными процессами и отфильтровала через клапаны своего сердца.