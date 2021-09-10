ЕДИНСТВО – КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ



Стратегию участия Ассамблеи народа Казахстана в реализации Послания Главы государства обсудили на заседании респуб­ликанского «круглого стола» «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». В нем приняли участие заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов, депутаты Мажилиса Парламента, руководители центральных государственных органов, этнокультурных объединений, представители научного сообщества и молодежных организаций. Участники из регионов присоединились к заседанию по конференцсвязи.

Как отметил во вступительном слове Марат Азильханов, Послание, озвученное Главой государства под названием «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», является уникальным посланием мира и дружбы, своев­ременным сигналом обществу о необходимости беречь и укреп­лять единство, независимость, объединяющие ценности.

– В самом названии Послания слова «единство народа» вынесены на первое место. Это глубоко символично и ко многому обязывает нас, членов ассамблеи, возлагает большую ответственность на каждого представителя, на каждую структуру АНК. Как показал исторический опыт нашей независимости, именно единство и согласие были, есть и будут краеугольным камнем проведения всех системных реформ в экономике, социальной сфере, политике. Эволюционный принцип развития нашей страны и народа, провозглашенный в программе Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру», основан на этой аксиоме. Каждый из нас на собственном опыте готов подтвердить правоту этого принципа, – заявил зампред АНК.

Он также подчеркнул, что Пос­лание стало четким практическим ответом на актуальные воп­росы социально-экономической и политической повестки дня, дало прямые ответы на самые животрепещущие вопросы, которые сегодня волнуют граждан страны. Этот документ стал продолжением поручений, данных Главой государства в предыдущих посланиях, а также результатом их успешного выполнения.

– Важно подчеркнуть, что Пос­лание стало творческим развитием политики Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана­ Абишевича Назарбаева в современных условиях, ярким примером стратегической преемственности в ключевых вопросах государственной политики, таких как единство и согласие, социальное государство, приверженность демократизации, политической модернизации и защиты прав человека, – отметил Марат Азильханов. – Обращает на себя внимание гуманитарная составляющая Послания, его ориентированность на нужды каждого гражданина Казахстана. Не случайно Глава государства подчеркнул, что независимость – наша самая высшая ценность! И для нас важно, чтобы каждый гражданин ощущал плоды независимости. Это – мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодежи в будущем. Хочу подчеркнуть, что Ассамблея народа Казахстана в полном своем составе поддержала положения и задачи Послания.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИДЕЙ КОНСОЛИДАЦИИ

Говоря об активном участии АНК в реализации поручений Главы государства, Марат Азильханов обратил внимание на то, что в Послании один из разделов напрямую адресован ассамблее.

– В центре нашего внимания седьмой раздел Послания – «Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса», – подчеркнул он. – Это – специальный раздел, посвященный вопросам политики мира и согласия. Необходимо подчеркнуть также, что Послание 2021 года Глава государства оглашал в новом статусе Председателя Ассамблеи народа Казахстана. Осмысливая главные тезисы Послания, мы глубоко осознаем и констатируем неук­лонность политической воли Главы государства по обеспечению стратегической преемственности в вопросах меж­этнических отношений.

Спикер также обратил внимание на ряд формулировок в Послании Президента.

– «Наш главный принцип «единство в многообразии» незыблем», «мы единая нация», «мы должны беречь единство и согласие в обществе как зеницу ока», «сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство» – эти тезисы Послания Главы государства мы должны услышать и воспринять как общественные нормы и императивы нашей жизни, – считает зампред АНК. – Все они прямо вытекают из принципов и идеологических подходов к проведению государственной политики в сфере межэтнических отношений и интеграции, а также укреплению новой идентичности нации, обозначенных на 29-й сессии Ассамблеи Первым Президентом Казахстана – ­Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Первый принцип, который был озвучен тогда Елбасы – это казахстанский патриотизм, основанный на доверии и взаимодействии между государством и гражданами. Второй – принцип гражданского равноправия, основанного на реальном равенстве возможностей, третий – объединяющая роль государственного казахского языка. Четвертый принцип – «Единство в многооб­разии», который активно дополняется принципом интеркультурализма, пятый – постоянная модернизация нации.

– В реализацию этих принципов и задач Послания должны вовлекаться не только ассамблея и этнокультурные объединения, – отметил Марат Азильханов. – Это инклюзивная задача государственных органов всех уровней и всех институтов граж­данского общества.

Также он акцентировал внимание на том, что Глава государства обратился в Послании с призывом укреплять основы казахстанской уникальной страновой идентичности. В первую очередь это касается ценностных ориентиров и четкого образа будущего Казахстана, а также прогрессивных ценностей, лежащих в основе внутренней солидарности и единства.

– Президент призвал граждан осознавать значимость гармоничных межэтнических и межконфессиональных отношений, подчеркнув, что у нас всегда был иммунитет к разобщенности, а согласие, толерантность – это живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков, – сказал завсекретариатом АНК. – Тем самым консолидирующее общественное сознание и казахстанская национальная идентичность опираются на исторический опыт, наследие и культурный потенциал страны, которым Глава государства отводит большую роль. Эти положения Послания особенно касаются научно-экспертного сообщества ассамблеи, а также ее информационно-разъяснительного блока.

Еще одно поручение, адресованное Президентом Ассамблее народа Казахстана – это развитие культуры цивилизованного диалога и взаимоуважения, традиций гражданского участия. Эту задачу, по словам спикера, должны выполнять все структуры АНК, которая является общенациональной диалоговой площадкой институтов гражданского общества.

Кроме того, Марат Азильханов отметил, что АНК следует откликнуться на призыв Главы государства в отношении нивелирования воздействия негативной информации, которая отравляет сознание молодого поколения, внушает ложные смыслы и недолговечные ценности. Ассамблея народа Казахстана в данном случае выступает как уникальный общественный орган, защищающий идеологию и ценности единства, мира и согласия.

– Эти ценности взращиваются и развиваются на прочном фун­даменте уникальной казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Доктрина национального единства, идея общества всеобщего труда, общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», ценности прог­раммы «Рухани жаңғыру» – эти идейные концепты, принятые по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, нашли яркое продолжение в программной статье Главы государства Касым-­Жомарта Токаева «Независимость превыше всего», его посланиях народу Казахстана, – подчеркнул заведующий Секретариатом АНК.

Он обратил внимание на убедительные практические результаты реализации такой политики. Благодаря ей обеспечена консолидация казахстанских этносов на основе гражданской идентичности вокруг казахского народа как культурно-исторического, суверенного стержня и основы интеграции. Признана объединяющая роль государственного казахского языка. Все этносы избрали своей стратегией интеграцию в единый народ Казахстана.

– Возьму на себя смелость утверждать – мы состоялись как единый народ, создали уникальное государство, сохранили и приумножили наше нацио­нальное культурное наследие, – заявил Марат Азильханов. – Послание Президента народу Казахстана прямо нацеливает нас на дальнейшее развитие, воспитание и культивирование этих ценностей в каждом новом поколении казахстанцев. Не случайно Глава государства обращается в этом вопросе к интеллигенции – хранителю наших духовных достижений, а также к молодежи, которой предстоит принять духовное наследие. В современных условиях этот процесс не автоматический – он требует от каждого из нас большой внутренней духовной работы, мудрости в словах и делах, взвешенности в суждениях, решительности в отстаивании национальных интересов. Для чего? Глава государства дает ответ на этот вопрос предельно прямо: «Во имя будущего государства мы обязаны сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство».

ЯЗЫК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ НАРОДЫ

Большое внимание на заседании было уделено вопросам развития государственного языка. Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана в своем выступлении сделал акцент на том, что Глава государства в Послании больше внимание уделил расстановке приоритетов языковой политики. В частности, Президент подчеркнул, что в соответствии с нашей Конституцией государственным языком является казахский, и его развитие является одним из ключевых приоритетов государственной политики. Как гарант конституционных прав граждан Глава государства однозначно заявил, что по закону в Казахстане есть только один государственный язык, но использованию русского языка, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя.

– Такая позиция отвечает не только казахстанскому законодательству, но и проверенной за годы независимости позитивной практике языковой политики, обеспечивающей гармонию меж­этнических отношений, – отметил Марат Азильханов. – За годы независимости государственный язык стал становым хребтом нашей государственности, фундаментом уникальной казахстанской идентичности, общепризнанным гражданским маркером. Родители – представители разных этносов – все чаще отдают своих детей в казахские детские сады, обучают в казахских школах и вузах. Сегодня в Казахстане 5 644 организации обучают и воспитывают детей на казахском языке, работают 3 798 казахских школ.

По его словам, результат мудрой языковой политики, заложенной Елбасы и продолженной Пре­зидентом Касым-Жомартом Токае­вым, можно увидеть уже сегодня. Они отражены в казахстанской молодежи различной этнической принадлежности, свободно владею­щей казахским языком.

– Изучение казахского языка, расширение сферы его функцио­нирования, использование в пов­седневной жизни должно происходить в позитивной атмосфере дружбы, доверия и любви к казахскому языку, – считает зампред АНК. – Все остальные методы, как показала практика, приводят к результатам, далеким от желаемого.

Он также отметил, что мощным импульсом к развитию государственного языка стали переход на латинскую графику и реализация программы «Рухани жаңғыру», в рамках которой произведения казахстанской литературы переведены на 6 языков ООН, а на казахский переводятся лучшие учебники мира по разным дисциплинам.

– Сегодня, в год 30-летия Независимости наступил этап, когда казахский язык должен стать языком-интегратором, языком межэтнического общения внут­ри страны. Глава государства отметил, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Эту точку зрения безусловно разделяют все граждане Казахстана, в том числе принадлежащие к самым разным этносам. Поэтому в домах дружбы, в этнокультурных объединениях республики работают 174 воскресные школы, в которых действуют 124 группы по обучению на государственном языке, – добавил Марат Азильханов.

Также АНК реализует проекты, направленные на развитие государственного языка – это проект «Мың бала», языковая школа для молодежи этнокультурных объединений, форум «Ұлы Даланың ұлтаралық тілі», а также организация воскресных школ и 18 клубов разговорного казахского языка «Мәміле» при домах дружбы.

– Глава государства подчеркнул, что наш главный принцип «единство в многообразии» незыблем, а гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики Казахстана, – сказал завсекретариатом АНК. – Для сохранения мира и согласия в стране необходимо, чтобы все граждане осознавали значимость гармоничных межэтнических и межконфессиональных отношений.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Год 30-летия Независимости стал периодом больших изменений в работе Ассамблеи народа Казахстана, заметил заместитель Председателя АНК.

Он напомнил, что в этом году Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев стал почетным Председателем АНК, передав свое право возглавлять ассамблею Президенту Касым-­Жомарту Токаеву. Обновлены составы Ассамблеи народа Казахстана и ее совета, в который введены авторитетные представители казахской общественности. Также впервые расширен состав АНК за счет регионов, где идет непосредственная работа с этносами и сокращен так называемый «центральный список». Общественные заместители Председателя ассамблеи, а также ряд членов совета получили персональные конкретные поручения. Усиливается и систематизируется работа в регионах.

Впервые создан формат объединения всех молодежных организаций на платформе ассамблеи. На базе молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» реализован проект Big-7, объединивший «Jas Otan», «Жарасым», Конгресс молодежи Казахстана, Ассоциа­цию «Болашақ», организацию «Жас Улан», Альянс студентов Казахстана и Союз КВН Казах­стана. Налажено взаимодействие «Жаңғыру жолы» и 218 советов по делам молодежи при акиматах областей, городов и районов, а также 209 молодежных ресурс­ных центров в регионах. Также впервые создан Республиканский совет матерей АНК.

– Вырабатывается новый формат работы домов дружбы – превращение их в проектные офисы, – добавил Марат Азильханов. – Этнокультурные объединения будут переведены на режим работы «открытого пространства». Институт общественной медиации АНК будет развиваться как институт профессиональных переговорщиков. Проводится подготовка программы обучения с привлечением опыта организаций этномедиаторов США. Секретариат ассамблеи, Министерство информации и общественного развития активно работают над инструментарием по выполнению задач Послания.

Выступивший на заседании «круглого стола» вице-министр информации и общественного развития РК Серик Егизбаев сделал акцент на вопросах популяризации и изучения казахского языка. Он сообщил, что МИОР реализует проект «Духовно-культурное продвижение разнообразия этнических групп в Казахстане». Он направлен на изучение традиций и обычаев казахского народа, казахского языка и языков этнических групп Казахстана, произведений поэтов и писателей, народных сказок, традиционных ремесел.

Кроме того, по информации Серика Егизбаева, ежегодно МИОР совместно с АНК проводится республиканский форум «Ұлы Даланың ұлтаралық тілі», направленный на популяризацию казахского как языка межнацио­нального общения.

На заседании свою точку зрения высказали также председатель ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» Владимир Божко, писатель, член АНК Малик Отарбаев, заместител председателя Попечительского совета Казахстанского объединения немцев «Возрождение» Евгений Больгерт и другие представители АНК.

По итогам «круглого стола» выработаны рекомендации, а также пакет конкретных мер с участием всех структур Ассамблеи народа Казахстана в работе по разъяс­нению и реализации Послания Главы государства.