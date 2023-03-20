Мирам Алданов возглавил департамент тыла МВД РК

С сентября прошлого года он исполнял обязанности начальника департамента тыла.

Фото пресс-службы МВД РК

Приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента тыла назначен подполковник полиции Алданов Мирам Зурашевич, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Министр Марат Ахметжанов представил руководящему составу ведомства нового главу департамента.

Представляя руководителя, глава МВД подчеркнул важность своевременного и качественного материально-технического обеспечения работы органов внутренних дел как одного из условий эффективного обеспечения общественной безопасности и защиты граждан от преступных посягательств.

Глава ведомства отметил большой опыт Мирама Алданова в сфере тылового обеспечения министерства и его подразделений, а также высокий профессионализм.

С сентября прошлого года Мирам Алданов исполнял обязанности начальника департамента тыла.